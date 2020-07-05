«المجلس العالمي للسفر»: دبي وجهة آمنة لاستقبال السيّاح

المصدر: أزاد عيشو - دبي

اعتبر المجلس العالمي للسفر والسياحة، إمارة دبي، وجهة آمنة للسفر وفقاً للإجراءات الصارمة التي اتخذتها خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19).

ومنح المجلس، مدينة دبي، ختم السفر الآمن، بناءً على الإجراءات الصارمة وبروتوكولات السلامة والصحة العامة التي تتبعها المدينة، لا سيما في إطار استعدادها لاستئناف استقبال الزوّار الدوليين مجدداً في السابع من يوليو الجاري، ما يؤكد صحة البروتوكولات الصارمة للنظافة والسلامة التي وضعتها المدينة خلال جائحة «كوفيد ــ 19».

بروتوكولات موحدة

وأوضح المجلس أن الختم المصمم خصيصاً للمسافرين، سيسمح بالتعرف إلى الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم التي اعتمدت بروتوكولات موحدة عالمية للصحة والنظافة، حتى يتمكن المستهلكون من تجربة «رحلات آمنة».

وأضاف أن الشركات المؤهلة مثل الفنادق والمطاعم وشركات الطيران، وخطوط الرحلات السياحية، ومنظمي الرحلات، واستئجار السيارات والمطارات، وغيرها من القطاعات المعنية بالأمر، ستتمكن من استخدام الطابع بمجرد تطبيقها لبروتوكولات الصحة الصادرة عن المجلس بالتعاون مع مختلف الشركاء. وأكد المجلس أنه تم تبني هذه البروتوكولات العالمية في إطار الاستعداد لاستئناف قطاع السفر والسياحة من قبل أكثر من 1200 شركة طيران، بما في ذلك بعض المجموعات السياحية الرئيسة في العالم، وأكثر من 80 وجهة، مما يضمن سلامة المسافرين كأولوية قصوى.

بناء الثقة

وبيّن المجلس أن هذه البروتوكولات تهدف إلى ضمان التوافق حول القطاع الخاص للسفر والسياحة العالمي، من خلال نهج منسق وتعاوني وشفاف من شأنه إعادة بناء الثقة في المسافر، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن البروتوكولات تأخذ في الاعتبار المبادئ التوجيهية الحالية لمنظمة الصحة العالمية، ومركز السيطرة على الأمراض، فإنها وثائق يجري تحديثها باستمرار بناء على المعلومات الجديدة المتاحة حول جائحة «كوفيد - 19».

16.7 مليون زائر دولي

حقّق قطاع السياحة في دبي نمواً ملحوظاً بنسبة 5.1% في عام 2019، إذ رحّبت الإمارة بأكثر من 16.73 مليون زائر دولي، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018، لتتجاوز بذلك معدّل نمو السياحة العالمية.

وأكدت فنادق في دبي تلقيها حجوزات من أسواق خارجية، بمعدلات تزيد على الضعف، خلال الفترة الأخيرة، مع الإعلان عن الاستعداد لاستقبال الزوّار الدوليين.

وتضم الإمارة التي تتبوأ المركز الرابع كأكثر الوجهات زيارة على مستوى العالم 127 ألفاً و844 غرفة فندقية.

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