«ائتلاف للمشاريع الناشئة» بمشاركة 40 جهة حكومية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تعكف دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، على تنفيذ مشروع ائتلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون والتنسيق مع أكثر من 40 جهة حكومية وشبه حكومية، اتحادية ومحلية، بالإضافة إلى القطاع الخاص، بهدف خلق منظومة مُحكمة لتمكين هذه الشركات، وتسهيل التبادل المعرفي والابتكار والدعم، وتوسيع نطاقها وتعزيز تنافسيتها، وربط الائتلاف بأولويات التنمية والخطط المستقبلية بشكل تفاعلي.

وأكد رئيس الدائرة، محمد علي الشرفاء، في بيان، أمس، أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز وتمكين دور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، للإسهام الفاعل في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وحددت الدائرة أدوات ووسائل لتمكين تنفيذ أهداف مشروع ائتلاف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من أهمها إنشاء منصة رقمية، وتنظيم ورش عمل، وإعداد برامج ريادة الأعمال، ودورات التدريب والتأهيل، وإعداد دراسات استقصائية وتحليلية وجلسات نقاش مفتوحة مع أصحاب المشروعات والجهات الحكومية الداعمة.

ويركز المشروع على دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة في المجالات عالية المهارة، خصوصاً في العلوم والرعاية الصحية، وتقنية المعلومات والحلول المبتكرة، ومن يمتلكون براءات اختراع، التي ستحظى بدعم الإقراض من البنوك والمصارف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news