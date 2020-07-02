«داماك»: لم نتلقَّ أي طلبات للاستحواذ على الشركة

المصدر: مدحت السويفي ورويترز - دبي

أفادت شركة «داماك العقارية»، أمس، بأنها لم تتسلم أي طلبات من أي جهة تتضمن نية الاستحواذ.

جاء ذلك، رداً على أنباء متداولة في وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية حول نية مؤسس الشركة، حسين سجواني، شراء حصة الأقلية في الشركة وسحبها من السوق المالي وتحويلها إلى ملكية خاصة.

وتواصلت «الإمارات اليوم» مع رئيس مجلس إدارة الشركة حسين سجواني، لكنه رفض التعليق.

وجاء رد الشركة، في بيان لسوق دبي المالي، بعد تصريحات مصادر بأن رئيس مجلس إدارة الشركة يدرس شراء حصة الأقلية وجعل الشركة البالغة قيمتها 1.1 مليار دولار والمدرجة في بورصة دبي، شركة خاصة.

وأوضح أحد المصادر، أن سجواني، الذي أسس الشركة قبل نحو 20 عاماً، يدرس الصفقة منذ أواخر 2019 بعد تراجع سعر سهم «داماك» على مدار العامين الماضيين.

من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن المصدر نفسه قوله، إن رئيس «داماك» يجري محادثات مع بنوك لتمويل الصفقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news