استقرار أسعار «البنزين» في يوليو للشهر الثالث على التوالي

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أعلنت مواقع لشركات توزيع الوقود، أمس، استقرار أسعار الجازولين «البنزين» و«الديزل»، خلال يوليو الجاري، عند الحدود السعرية نفسها للشهر الماضي، وذلك بحسب الأسعار التي أقرّتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة، شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

ويأتي الاستقرار الذي سجلته أسعار الوقود، أخيراً، عند معدلات منخفضة للشهر الثالث على التوالي، بعد أن كانت سجلت استقراراً مماثلاً، خلال يونيو عند الحدود السعرية ذاتها لشهري مايو وأبريل. واستقر سعر لتر «البنزين» من نوع «سوبر 98» عند سعر 1.91 درهم، فيما بلغ سعر لتر «البنزين» من نوع «خصوصي 95» 1.80 درهم، بينما حقق سعر لتر «الديزل» ثباتاً عند 2.06 درهم، وذلك اعتباراً من بداية يوليو.

يشار إلى أنه يتم تحديد أسعار الوقود، التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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