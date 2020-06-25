"دبي للسياحة": "برتوكولات سفر" لإتاحة تسهيلات إضافية

المصدر: أزاد عيشو – دبي

قال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال سعيد المري، إن الإمارة ستبدأ باستقبال المسافرين والسياح الدوليين مجدداً اعتباراً من 7 يوليو المقبل، مشيراً إلى أن جميع مكاتبها الخارجية ونحو 3 آلاف شريك دولي لها على أتم الاستعداد لاستقبال الحجوزات السياحية إلى الإمارة.

وكشف المري خلال لقاء عن بعد للإطلاع على أخر المستجدات في إطار استئناف استقبال دبي للزوار الدوليين، عن وجود "برتوكولات يتم مناقشتها مع العديد من الدول"، متوقعاً أن يكون "هناك تسهيلات إضافية مع الدول الجاهزة" في المستقبل القريب.

وذكر أن الدائرة تتبع استراتيجية تنويع الأسواق المصدرة للزوار إلى الإمارة، مضيفاً أنه "في الأشهر القليلة الماضية ركزنا على التسويق في أكثر من 48 دولة، ورأينا نتائج جداً إيجابية".

وقال المري إن "الصين ستظل مركز جذب سياحي رئيس بالنسبة لنا، فلدينا وشراكات مع نحو 4 آلاف شركة سياحية في أكثر من 42 مدينة في هذه السوق".

وأكد أن دبي ستظل المدنية المعجزة والوجهة المفضلة للسياح حول العالم.

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