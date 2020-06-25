«طيران الإمارات» تشغّل «العملاقة» إلى لندن هيثرو وباريس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «طيران الإمارات»، أمس، أنها ستبدأ تشغيل طائرات «A380» لخدمة المسافرين على رحلاتها إلى كل من لندن هيثرو وباريس، وذلك اعتباراً من 15 يوليو المقبل.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن هذا الإعلان يدشن عودة الطائرة «العملاقة»، التي تعد مكوناً أساسياً في أسطول الناقلة، لخدمة رحلات منتظمة منذ أن أدى وباء «كوفيد-19» إلى وقف أسطول الركاب، في مارس الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، إن «عملاءنا يحبون السفر على طائرة (A380)، فهي توفر العديد من الميزات الفريدة على متنها، ونحن في غاية السعادة بإعادتها إلى الأجواء لخدمة عملائنا على رحلاتنا إلى لندن هيثرو وباريس، اعتباراً من 15 يوليو المقبل، ونتطلع إلى إعادة تشغيل هذه الطائرة تدريجياً لخدمة مزيد من الوجهات وفقاً للطلب على السفر في وجهات محددة».

وأضاف أن «تجربة طائرة الإمارات (A380) لاتزال فريدة من نوعها على مستوى الصناعة، وعلى الرغم من أننا قمنا بتعديل خدماتنا الجوية من أجل صحة وسلامة أفراد أطقمنا وركابنا، إلا أننا على ثقة تامة بأن عملاءنا سيرحبون بعودة هذه الطائرة التي توفر الهدوء والراحة للمسافرين على متنها».

إلى ذلك، أعلنت «طيران الإمارات» أنها بدأت تشغيل رحلات ركاب إلى دكا، اعتباراً من أمس، فيما ستشغل رحلات إلى ميونيخ اعتباراً من 15 يوليو، مشيرة إلى أن رحلات «طيران الإمارات» إلى الوجهتين الجديدتين، ستعمل بطائرات «بوينغ 777-300ER».

وجاء ذلك عقب الإعلان، مطلع الأسبوع الجاري، عن فتح أبواب دبي أمام السياح اعتباراً من السابع من يوليو، مع بروتوكولات جديدة للسفر جواً لتسهيل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح، والمحافظة في الوقت ذاته على صحة وسلامة المسافرين والمجتمعات.

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