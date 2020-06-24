«غرفة دبي» تطلق برنامج المسؤولية المجتمعية لدعم الشركات الصغيرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن إطلاقها برنامجاً جديداً لدعم وتوجيه الشركات الصغيرة والمتوسطة، تحت مسمى «برنامج المسؤولية المجتمعية لدعم وتوجيه وإرشاد الشركات».

وأوضحت «الغرفة» في بيان، أمس، أن البرنامج الذي يديره مركز أخلاقيات الأعمال التابع لها، يتيح للشركات الكبيرة الفرصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتجاوز تأثيرات فيروس «كورونا» المستجد، حيث ستقوم الشركات الكبيرة المنضمة للبرنامج بتوفير دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، إما عن طريق توفير موارد مباشرة لهذه الشركات، أو عبر الدعم الإرشادي والتوجيهي المسؤول، لتعزيز تنافسية وأداء واستمرارية هذه الشركات، من خلال برامج وتدريب متخصص.

وأضافت أن البرنامج الجديد يكرّس الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات الكبيرة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار مسؤوليتها المجتمعية، إذ يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من خبرات ومعارف وإرشادات وموارد الشركات الكبيرة لمواجهة تداعيات «كورونا» على أعمالها.

وأشارت «غرفة دبي» إلى أن شركة «كوكاكولا» ستطلق المبادرة الأولى ضمن هذا البرنامج، حيث ستقوم عبر مبادرتها «افتح قلبك أكثر من قبل» بالتبرع بـ250 ألف كمامة، ومنتجات بقيمة 240 ألف دولار (880 ألف درهم) لـ3000 مطعم ومتجر صغير في جميع أنحاء دولة الإمارات، إضافة إلى تقديم النصح والتوجيهات لبائعي التجزئة، من خلال حملات التوعية الاجتماعية المصممة، لتشجيع العملاء على دعم المتاجر المحلية.

وقال رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في «غرفة دبي»، الدكتور بلعيد رتاب، إن البرنامج الجديد يجمع الشركات الكبيرة الراغبة في القيام بمسؤوليتها المجتمعية والإنسانية، في ظل أزمة (كوفيد-19) مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تحتاج إلى دعم وتوجيه وإرشاد، معتبراً أن تكاتف القطاع الخاص، خلال هذه الأزمة، أولوية تعمل «الغرفة» على تعزيزها.

وأضاف رتاب أن فوائد البرنامج تتخطى مجرد مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في فترة معينة، بحيث يسهم البرنامج في تأسيس آلية متطورة مستقبلية للدعم المهني، ويحسّن وينمي العلاقات بين مختلف مكونات القطاع الخاص.

الشركات الكبيرة ستوفر الدعم للشركات الصغيرة، إما عن طريق الموارد المباشرة، أو بالإرشاد والتوجيه.

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