تصريح من "مطارات دبي" بخصوص قرارات السفر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت مؤسسة مطارات دبي أن القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للأزمات والكوارث في دبي، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بخصوص السماح بعودة المقيمين من أصحاب الإقامات الصادرة من إمارة دبي اعتبار من اليوم، والسماح بالسفر إلى وجهات محددة ابتداء من الغد، إضافة الى قرار بدء استقطاب الزوار الى دبي اعتبارا من السابع من يوليو المقبل، هي قرارات حكيمة ومفعمة بالأمل وتبشر بعودة دبي إلى لعب دورها الرئيس في ربط العالم ببعضه البعض.



وقال نائب الرئيس التنفيذي في "مطارات دبي"، جمال الحاي، إن "مطار دبي الدولي جاهز لتوفير أفضل الخدمات للمسافرين مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية التي تجعلنا على قائمة أفضل مطارات العالم من حيث السلامة والأمان"، مشيرا إلى أن هذا القرار يبشر ببدء مرحلة جديدة وعودة الحياة التدريجية لقطاعي السياحة والسفر في الإمارة.



وأضاف الحاي: "نحن في (مطارات دبي) جاهزون للعودة للعب دورنا التاريخي في ربط العالم واتخذنا جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة لتوفير سفر مريح وآمن لعملائنا".



ودعا الراغبين بالسفر عبر "مطارات دبي" الى اتباع الارشادات الضرورية المتوافرة على موقع وشبكات التواصل الاجتماعي التابعة لـ"مطارات دبي"، فضلا عن التواصل مع شركات الطيران المعنية للتعرف على الإجراءات والاشتراطات المطلوبة إن كان لدى الوجهات المقصودة أو حين العودة إلى دولة الامارات.



وتابع الحاي: "صحيح أن المرحلة صعبة ومليئة بالتحديات نتيجة جائحة (كورونا)، لكن يحدونا الأمل والثقة بأن جميع المعنيين يسعون ليل نهار لعودة الانتعاش التدريجي إلى هذا القطاع المهم في دعم الاقتصاد العالمي وربط ملايين الأشخاص مع بعضهم البعض، ونحن في (مطارات دبي) لن نألوا جهدا لدعم هذا التوجه وناقلاتنا الوطنية قطعت خطوات لافتة وضرورية ومفعمة بالأمل على هذا الصعيد، حيث تقوم في الوقت الراهن بتسيير رحلات مجدولة إلى وجهات محددة لتسهيل حركة السياحة والسفر وأيضا توفير رحلات إجلاء لتسهيل عودة المقيمين إلى البلاد وفق المعايير والاشتراطات ذات الصلة".

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