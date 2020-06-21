اتفاقية لدعم وزيادة الصادرات الإماراتية المتوافقة مع الشريعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أبرمت «شركة الاتحاد لائتمان الصادرات»، اتفاقية مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، بهدف دعم الشركات الإماراتية وزيادة الصادرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، من خلال تقديم خدمات حماية الصادرات للشركات المحلية.

واتفق الطرفان في مذكرة التفاهم، التي وقعها المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور، والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ماسيمو فالسيوني، على العمل سوياً لتأسيس لجنة توجيه تكون مسؤولة عن عملية التخطيط والإشراف على تنفيذ أي من المشروعات ضمن مجالات التعاون المنصوص عليها في المذكرة.

وستركز الاتفاقية على تعزيز الوعي حول حلول الائتمان التجاري الإسلامي، والحماية ضد المخاطر السياسية، وهياكل التمويل (القائمة على التكافل)، وأدوات الحد من المخاطر، التي يمكن أن تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات للشركات، وبالتالي الإسهام في تعزيز قدرتها التنافسية عالمياً، ودعم نمو صادراتها ودخولها أسواقاً جديدة. كما تنص على تنظيم وإقامة برامج توعوية وورش عمل.

من جانبه، قال عبدالله محمد العور: «يتطلع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبر شراكته الاستراتيجية وإبرام مذكرة التفاهم مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، إلى تعزيز الفرص التي تتيحها قطاعات الاقتصاد الإسلامي أمام الشركات الإماراتية العاملة في مجال تصدير المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وزيادة أعداد الشركات المهتمة بالاستثمار في هذا المجال».

وأضاف: «تدعم مذكرة التفاهم توسيع الفرص وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، خصوصاً مع نمو الطلب عليها، باعتبارها من الأفضل من ناحية المواصفات القياسية.

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