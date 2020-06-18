"مطارات دبي" تصدر تعليمات للمسافرين القادمين والمغادرين

المصدر: أزاد عيشو – دبي

نشرت مؤسسة مطارات دبي مجموعة من التعليمات الخاصة بالمسافرين القادمين، التي تتمثل في إحضار الوثائق المطلوبة، بما في ذلك خطاب الموافقة من وزارة الخارجية الذي يسمح لهم بالعودة إلى الإمارات، إلى جانب تحميل تطبيق COVID19 DXB التابع لهيئة الصحة في دبي، والمتوافر في متجرَي "أبل" و"أندرويد".

وذكرت المؤسسة، في نشرة لها على موقعها الشبكي، اطلعت "الإمارات اليوم" على نسخة منها، أن إرشادات السفر والتعليمات تشمل أيضاً التأكد من تعبئة نموذج الحالة الصحية التابع لهيئة الصحة في دبي، والتأكد من إكمال نموذج الحجر الصحي، الذي يؤكد تعهد المسافر بالالتزام بالحجز الذاتي الإلزامي لمدة 14 يوماً، إلى جانب الفحص الطبي الإلزامي.

وأوضحت أنه يجب إحضار قناع الوجه وقفازات، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في جميع مراحل السفر، وفي مختلف المناطق بما في ذلك المرور بمنافذ إنهاء إجراءات السفر عند تسليم الحقائب والجمارك، وغيرها، مشيرة إلى أنه عند مغادرة المطار يرجى الأخذ بعين الاعتبار مواعيد برنامج التعقيم الوطني، والمغادرة إلى موقع الحجر الصحي المختار (المنزل أو الفندق).

وبالنسبة للمسافرين المغادرين، يجب عليهم ارتداء وسائل الحماية الشخصية المناسبة، مثل قناع الوجه والقفازات، والوصول إلى المطار قبل أربع ساعات من موعد رحلتهم، لإتاحة المزيد من الوقت للتدابير، وتجهيز وثائق السفر المطلوبة إذ لن يسمح إلا لحاملي التذاكر بالدخول إلى مبنى المطار.

كما ينبغي على المسافرين حزم الأمتعة حسب القيود والمتطلبات التي تصدرها شركة الطيران، والتأكد من إحضار جميع الأوراق المطلوبة التي تتضمن أي فحوص طبية مطلوبة في الوجهة المقصودة، مع تطبيق إجراءات التباعد الجسدي في جميع مراحل السفر، مشيرة إلى أنه بالنسبة للمسافرين المغادرين فإن عدداً من المطاعم المختارة سيقدم خدمات الطعام والشراب داخل المبنى.

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