فلاي دبي: الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات ستسمح بالسفر مرة أخرى

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قالت شركة "فلاي دبي"، إنه منذ أن دخلت قيود الطيران حيز التنفيذ في مارس، لم تتوقف فرقها المتخصصة من جميع الاقسام والدوائر في الناقلة عن الاستعدادات للعودة للخدمة.

وأضافت في بيان صحافي صدر اليوم أنها حرصت على توفير كل الدعم للطلبات الحكومية الخاصة برحلات العودة فضلاً عن رحلات الشحن التي ساهمت في انسيابية حركة السلع الأساسية عبر شبكة الناقلة وخارجها.

وقالت الناقلة إنها مكّنت 23 ألف مسافر من العودة إلى ديارهم، كما استمر تشغيل رحلات الشحن الكاملة لضمان استمرار تدفق المواد الأساسية من البضائع والسلع التي يتم استيرادها لدبي وما بعدها. وخلال الفترة من أبريل وبداية يونيو، نقلت فلاي دبي 3،704،991 كجم من خلال 657 رحلة إلى 35 وجهة.

بالإضافة إلى ذلك، استمرت فرق فلاي في جهودها استعدادا للعودة الى الخدمة، خلال الشهور القليلة الماضية، تبنت الشركة مفهوما جديدا لرحلات المسافرين باتباع أفضل الممارسات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي ( اياتا ) ومنظمة الصحة العالمية والهيئة العامة للطيران المدني وفقا لمعاييرها العالية الحالية.

وقالت إن هذه الجهود تشمل برنامجًا واسعًا للتعقيم عبر جميع نقاط الاتصال طوال مدة رحلة المسافر، حيث تتبنى الشركة برنامجا شاملا لتنظيف وتعقيم طائراتها كل يوم بمنتجات تنظيف معتمدة من الشركة المصنعة. في المقصورة، يتم تبديل الهواء كل دقيقتين إلى ثلاث دقائق ويكون معقمًا عندما يدخل المقصورة بعد المرور عبر مرشحات هواء الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA) التي تزيل أكثر من 99.9٪ من أي جسيمات قد تكون موجودة.

كما يعمل فريق الناقلة من المهندسين المؤهلين وذوي الخبرات العالية على مدار الساعة لأداء مهام صيانة الطائرات وفقا جدول موضوع لضمان الحفاظ على جميع طائراتها وفق أعلى مستويات الصلاحية للطيران استعدادًا للعودة إلى الخدمة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: غيث الغيث، "نحن سعداء بالإعلان الصادر عن السلطات الحكومية المختصة، ونوجه لهم كل الشكر على قيادتها القوية وتوجيهاتها المستمرة خلال هذه الأوقات غير المسبوقة. ستتيح لنا الخطوات التي اتخذت في جميع أنحاء دولة الامارات العودة إلى الخدمة بطريقة آمنة وقياسية. لطالما كانت دبي مركزا عالميا للطيران وفقا لأعلى المعايير الدولية كما ان الجهود المشتركة من قبل مختلف أطراف الصناعة على مدى الأشهر القليلة الماضية ستسمح لركابنا بالسفر مرة أخرى في بيئة آمنة. ونحن دوما نتطلع إلى الترحيب بركابنا على متن طائراتنا. "

وقالت الناقلة إنها ستعلن عن مزيد من التفاصيل حول مفهوم رحلاتها الجديدة وجدول رحلاتها المنتظمة في الوقت المناسب.

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