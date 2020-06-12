ارتفاعات الذهب تحفز المتعاملين على بيع «المستعمل» والعملات

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

سجلت أسعار الذهب أمس، زيادات جديدة راوحت قيمتها بين 2.5 درهم وأربعة دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع السابق عليه، بحسب الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة.



وحفزت الأسعار الجديدة، المتعاملين على بيع ما لديهم من مشغولات ذهبية مستعملة، فضلاً عن إقبال محدود منهم على بيع السبائك والعملات الذهبية، ترقباً لزيادات جديدة، في وقت تتوقع فيه منافذ بيع تحسناً تدريجياً في حركة المبيعات مع عودة السياح المتوقعة للأسواق الشهر المقبل.

بيع المستعمل

وقال مدير محل «مجوهرات الأيام»، جاليش صقر، إن عودة الذهب لتسجيل زيادات سعرية عزز من بطء الطلب على شراء المشغولات الذهبية الجديدة في الأسواق، لكنها حفزت المتعاملين على بيع ما لديهم من مشغولات ذهبية مستعملة، للاستفادة من الحدود السعرية المرتفعة، فضلاً عن إقبال محدود من المتعاملين على بيع السبائك والعملات الذهبية، على الرغم من أنهم يفضلون ترقب المزيد من الارتفاعات السعرية خلال الفترة المقبلة.

سيولة مالية

من جهته، اتفق مدير «شركة جوهرة بغداد لتجارة الذهب والمجوهرات»، انتصار ورد، بوجود إقبال من المتعاملين على بيع المشغولات الذهبية المستعملة للمتاجر، بدعم من الزيادات الجديدة التي حققها الذهب، والاستفادة من الأسعار الحالية في الحصول على سيولة مالية.

ولفت إلى أن الزيادات السعرية الأخيرة للذهب انعكست سلباً على بيع المشغولات الجديدة،

خصوصاً مع غياب المواسم والمناسبات التي تحفز شراء المشغولات الذهبية الجديدة.

وأكد أن حركة بيع السبائك والعملات من قبل المتعاملين أصبحت محدودة، مع ترقب لتسجيل ارتفاعات سعرية أكبر خلال الفترة المقبلة.

توقعات إيجابية

في السياق نفسه، قال مدير «شركة دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن الزيادات الجديدة في أسعار الذهب جعلت الاتجاه عكسياً في الأسواق، من حيث ارتفاع إقبال عدد من المتعاملين على بيع المشغولات الذهبية المستعملة، لافتاً إلى أن منافذ البيع تتوقع تحسناً في بيع المشغولات الذهبية الجديدة بشكل تدريجي، في حال عودة السياح للأسواق الشهر المقبل.

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أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 210 دراهم بارتفاع قيمته أربعة دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه، في ما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 197.25 درهماً بزيادة قدرها 3.25 دراهم.

ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 188.25 درهماً، بارتفاع بلغ ثلاثة دراهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 161.25 درهماً بزيادة بلغت 2.5 درهم.

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