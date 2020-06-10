"فلاي دبي" تعلن جدول رحلاتها إلى القاهرة والإسكندرية

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أضافت شركة "فلاي دبي" كلاً من القاهرة والإسكندرية إلى قائمة الرحلات الخاصة التي تشغلها الناقلة في إطار مساعدة المقيمين والزوار من بعض البلدان، والموجودين في الدولة، للعودة حالياً إلى بلدانهم الأصلية.

وبحسب وثيقة مرسلة لوكالات السفر العاملة في السوق المحلية، اطلعت "الإمارات اليوم" على نسخة منها، ستشغل "فلاي دبي" 6 رحلات جوية إلى مطار الإسكندرية الدولي في الفترة بين 12 و14 يونيو الجاري بمعدل رحلتين يومياً، وسيتم تشغيل جميع الرحلات من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي.

كما تشغل الناقلة رحلة يومية إلى مطار القاهرة في الفترة بين 12 و14 يونيو الجاري، وتبدأ أسعار الرحلات من 1800 درهم تشمل 30 كجم من أمتعة تسجيل الوصول.

وذكرت الناقلة أنه يمكن حجز هذه الرحلات من خلال موقعها الشبكي، كما يمكن الاطلاع على شروط السفر المتعلقة بالرحلات الخاصة.

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