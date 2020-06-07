سوق دبي الحرة ترحب بالعودة الجزئية للمسافرين إلى متاجرها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

رحبت سوق دبي الحرة بعودة المسافرين إلى متاجرها التي أعيد فتحها جزئياً في الصالة (B) غرب، بمطار دبي الدولي، بعد فترة إغلاق لجميع منافذها في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، منذ 25 مارس الماضي، وذلك عقب إعلان دولة الإمارات تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، كوفيد19.



وأبدى النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة كولم ماكلوكلين، سعادته بالافتتاح الجزئي للسوق بعد موافقة السلطات المختصة في حكومة دبي على إعادة فتح منافذ السوق في الصالة (B) غرب، وأضاف ماكلوكلين: " نحن سعداء بعودة سوق دبي الحرة إلى خدمة عملائها مجدداً، حيث بدأت المؤسسة استعداداتها لإعادة الافتتاح منذ منتصف ابريل الماضي، مع القيام بسلسلة واسعة من إجراءات التعقيم وإعادة تنظيم منافذ التجزئة لضمان سلامة العملاء وموظفي السوق."



أخبار سعيدة لمسافري المبنى 2 بمطار دبي الدولي



وتوقع ماكلوكلين أن تفتح متاجر سوق دبي الحرة أبوابها في المبنى 2 بمطار دبي الدولي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لخدمة جميع المسافرين على خطوط الطيران الأخرى (غير التابعة لطيران الإمارات).



وحرصت سوق دبي الحرة، مع الافتتاح الجزئي، على اتخاذ جميع التدابير الوقائية المناسبة لضمان سلامة جميع الموظفين والمسافرين، بما في ذلك وضع علامات إرشادية على الأرض لتحديد أماكن الوقوف ومتابعة الطريق لكل متسوق مع عربته على حدة، ووضع زجاج حماية عند نقاط البيع، إضافة إلى وضع مستحضرات التعقيم وتشجيع عملاء السوق على القيام بالدفع دون تلامس حيثما أمكن ذلك، كما تم وضع لوحات إرشادية في متاجر السوق لتذكير المتسوقين بإجراءات السلامة الواجب اتخاذها.



كذلك جرى إدراج خدمة التوصيل الشخصي للسلع في الصالة (B) غرب، لمساعدة عملاء السوق على حمل مشترياتهم، وما على المتسوق سوى طلب ما يحتاجه من بضائع عبر منضدة خدمة التوصيل الشخصي (كونسيرج كاونتر)، وسيقوم أحد موظفي السوق بإحضار جميع ما يطلبه العميل للقيام بعملية الدفع.



ولإضفاء مزيد من الراحة على تجربة المتسوق، أعادت السوق العمل بخدمة «انقر واستلم»، لإتاحة الفرصة لعملائها للتسوق عبر الإنترنت قبل موعد سفرهم بـ 48 ساعة، على أن يتسلم المسافر مشترياته في قاعة (المغادرون).

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