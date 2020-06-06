مذكرة تفاهم لجذب مزيد من المؤتمرات العالمية إلى دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت دائرتا «جمارك دبي» و«السياحة والتسويق التجاري في دبي» (دبي للسياحة)، اتفاقية تعاون مشترك بهدف الارتقاء بقطاع سياحة الأعمال، وتعزيز مكانة المدينة وجهة رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال والاجتماعات والمؤتمرات العالمية.

واتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك، وتعيين منسّقين لوضع خطة عمل سنوية تحدد الأهداف والأنشطة المقترحة لتعزيز فرص استضافة وجذب المؤتمرات في إمارة دبي.

كما تنص الاتفاقية على التعاون بين الطرفين لتنظيم المنتديات السنوية والفعاليات المشتركة وورش العمل، على أن يتم التنسيق بين الطرفين لتوسيع المشاركة الإقليمية والعالمية في المؤتمرات التي تستضيفها دبي.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والشؤون الإدارية في «جمارك دبي»، محمد الغفاري: «نحرص على تعزيز التعاون بين (جمارك دبي) ودائرة السياحة والتسويق التجاري لدعم دور الإمارة كمركز إقليمي وعالمي لتنظيم المؤتمرات وإقامة المنتديات والفعاليات التجارية والجمركية».

وكشف أن «جمارك دبي» ستنظم في فبراير 2021 المؤتمر والمعرض الدولي الخامس للمشغل الاقتصادي المعتمد، بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية والهيئة الاتحادية للجمارك، لترسيخ مكانة دبي وصدارتها العالمية في مجال التطوير والابتكار الجمركي.

وأضاف: «نعمل على تعزيز قدرات دبي في مجال التسويق التجاري من خلال مشاركة جمارك دبي في المؤتمرات والمعارض العالمية في مختلف الدول والمناطق».

بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، إنّ توقيع مذكرة التفاهم يؤكد على الالتزام بتعزيز الشراكة الحقيقية، وثقافة التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، وكذلك استثمار المكانة المتميزة التي وصلت إليها المدينة للارتقاء بقطاع فعاليات الأعمال.

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