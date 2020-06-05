"فلاي دبي": رحلات إلى 11 دولة للراغبين بالعودة إلى بلدانهم

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت شركة "فلاي دبي"، بأنها تعمل على مدار الساعة لمساعدة المتعاملين على العودة إلى أوطانهم بأمان في ضوء قيود السفر التي تفرضها دول مختلفة في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن المقيمين والزوار من بعض البلدان والموجودين حالياً في دولة الإمارات يمكنهم الآن العودة إلى بلدانهم الأصلية في رحلات عودة خاصة.

ووفقاً لبيانات الموقع الشبكي، اطلعت "الإمارات اليوم"، على نسخة منها، فإن باب الحجوزات أصبح متاحاً للمقيمين والزوار إلى 11 بلداً، وهي، باكستان، الهند، إيران، أوكرانيا، بلغاريا، بنغلاديش، جورجيا، رومانيا، صربيا، فنلندا، قيرغيزستان، مشيرة إلى أنه يحق للمقيمين في هذه الدول، وكذلك أفراد أسر مواطني هذه الدول، حجز رحلة عودة إلى الوطن.

وبينت أنه يجب على المسافرين الذين يقومون بإنجاز إجراءات السفر لرحلات العودة إلى الوطن إحضار كمامات وقفازات خاصة بهم (وإحضار قفازات وكمامات إضافية) وارتدائها طوال مدة الرحلة، مشيرة إلى أن حقائب اليد ستقتصر على الأغراض الشخصية فقط. كما سيخضع المسافرين أيضاً للفحص الحراري في المطار، ويجب تأكيد أنهم لا يعانون أي أعراض قبل السماح لهم بالسفر.



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