التعليم والعمل عن بُعد يرفعان الطلب على برامج التواصل المرئي في الإمارات

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد مسؤولو شركات وخبراء تقنية بأن التوسع في التعليم والعمل عن بُعد زاد الطلب على برامج وتطبيقات التواصل المرئي في دولة الإمارات، بنسب غير مسبوقة، لاسيما منذ بداية مارس الماضي، مقارنة بالأشهر السابقة.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، أن توافر البنية التقنية الحديثة في الدولة، مثل أنظمة الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، ونفاذ شبكات الألياف الضوئية، كلها عوامل أسهمت في رفع حصة الدولة بمعدلات استخدام تلك التطبيقات مقارنة بدول أخرى.

إلى ذلك، قدر خبيران في تكنوبوجيا المعلومات نسب نمو استخدام تطبيقات الاتصال المرئي في الدولة، منذ بداية مارس وحتى نهاية مايو الماضي، بما يتجاوز 600%.

نمو غير مسبوق

وتفصيلاً، قال المدير الإقليمي لشركة «زووم» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سام تايان، إن «منصة الشركة للتواصل المرئي عن بُعد (زووم) شهدت نمواً غير مسبوق في الطلب عليها، حيث إنها تستخدم حالياً على نطاق واسع لدى العديد من المؤسسات والشركات في الدولة من مختلف القطاعات، مثل قطاع الرعاية الصحية، والتعليم، فضلاً عن القطاعات الحكومية».

وأضاف أن «استخدام تطبيق (زووم) على المستوى الدولي حالياً يفوق بكثير ما كنا نتوقعه عندما أعلنا للمرة الأولى عن رغبتنا في المساعدة للعمل والتعليم عن بُعد عبر التطبيق، في أواخر فبراير، بعد انتشار فيروس (كورونا) عالمياً»، موضحا أنه في «نهاية ديسمبر الماضي بلغ عدد المشاركين في اجتماعات (زووم) يومياً، سواء كان الحساب مجاناً أو مدفوعاً، نحو 10 ملايين مستخدم حداً أقصى، بينما وصلنا في مارس الماضي إلى أكثر من 200 مليون مستخدم في الاجتماعات عبر المنصة بمختلف أنواع الحسابات، في حين لدينا حالياً أكثر من 300 مليون مستخدم في الاجتماعات التي تُجرى عبر (زووم) للبقاء على تواصل مع الآخرين خلال جائحة (كورونا)».

حصة كبيرة

من جهته، قال رئيس الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة «سيسكو»، فادي يونس، إن «دولة الإمارات تستأثر بحصة كبيرة من معدل استخدام برامج التواصل المرئي عن بُعد، مدعومة ببنية تقنية متطوّرة أسست على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة، كتقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية».

وأضاف أن «الشركة من خلال منصة (ويبكس) للتواصل المرئي تعاونت مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، لتعزيز أدوات التعاون عن بُعد فيها، حيث وفّرت تراخيص تجارية مجانية لمدة 90 يوماً في الإمارات منذ منتصف أبريل الماضي».

وأشار إلى أن «هناك نمواً فائقاً في الطلب على استخدام (ويبكس) على المستوى العالمي»، مبيناً أنه، على سبيل المثال، أنجزت «سيسكو»، أخيراً، عبر المنصة 4.2 ملايين اجتماع خلال يوم واحد فقط، أي أكثر من ضعفي ما كانت تشهده «ويبكس» قبل أزمة «كورونا».

بنية تقنية متطوّرة

في السياق ذاته، قال الخبير الاستراتيجي الأول لحلول الأعمال في شركة «في إم وير» الدولية للحلول التقنية، رشيد العمري، إن «تطبيقات التواصل المرئي عن بُعد تعدّ من أبرز القطاعات التي شهدت نمواً قياسياً غير مسبوق منذ تطوّر تداعيات أزمة انتشار فيروس (كورونا)، خصوصاً منذ مارس الماضي».

ولفت إلى أنه وفقاً للعمليات السوقية، التي تم رصدها خلال الفترة الماضية في التوسع بالتعليم والعمل عن بُعد، فإن الإمارات شهدت معدلات مرتفعة في الطلب على برامج التواصل المرئي بمختلف أنواعها، وبنسب جاوزت 600%، منذ مارس وحتى نهاية مايو 2020، مقارنة بمعدلات استخدامها في نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري.

وبيّن العمري أن دولة الإمارات استحوذت على حصص كبيرة من معدلات استخدام تطبيقات التواصل عن بُعد، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، وذلك نتيجة توافر مقومات البنية التقنية المتطوّرة والحديثة في الدولة، التي تدعم سهولة استخدام تلك التطبيقات والاعتماد عليها في إنجاز الأعمال أو التعليم عن بُعد، فضلاً عن إتاحة تقنيات وأنظمة مساندة لتلك الأنماط في العمل والتعليم عن بُعد، سواء من خدمات الحوسبة السحابية وانتشار خدماتها في الإمارات، أو توافر عمليات الأتمتة بالعديد من المؤسسات، أو استخدام الذكاء الاصطناعي، أو نفاذ وتوسع شبكات الألياف الضوئية المنتشرة بمختلف أنحاء الدولة.

خيارات أكثر

بدوره، قال خبير أنظمة تكنولوجيا المعلومات، الدكتور معتز كوكش، إن «توسع مؤسسات الدولة في الاعتماد على التعليم والعمل عن بُعد، منذ تطوّر جائحة (كورونا)، أسهم في زيادة استخدام تطبيقات التواصل المرئي عن بُعد، سواء المجانية أو المدفوعة بنسب قياسية وغير مسبوقة، لاسيما مع توفير الجهات المختصة إتاحة الاستخدام لخيارات أكثر تنوّعاً من تلك التطبيقات، وهو ما دعم التحول السريع بالدولة إلى تلك النوعية من الاستخدامات».

وأضاف أنه «بحسب المؤشرات السوقية، التي رصدتها شركات أنظمة المعلومات الداعمة لاستخدام تلك التقنيات، أو وفقاً للتقارير وبيانات النمو الدولية، فإن تقديرات نمو الطلب على استخدام برامج التواصل المرئي عن بُعد في الإمارات جاوزت 600%، منذ مارس الماضي وحتى نهاية مايو، مقارنة بالفترات السابقة».

ولفت إلى أن «دعم البنية التقنية المتطورة في الدولة، التي تحتل المركز الأول عالمياً في نفاذ شبكة الألياف الضوئية، إضافة إلى توافر مقومات التحول الرقمي منذ فترة في الدولة، أسهما في سهولة التحول إلى أنماط العمل عن بُعد».

طفرة كبيرة

أفادت شركة «مايكروسوفت» بأنها رصدت 2.7 مليار دقيقة اجتماع، خلال اليوم الواحد، عبر منصتها للتواصل المرئي «تييمز» على مستوى العالم، بنهاية مارس الماضي.

وأوضحت «مايكروسوفت» في تقرير نشرته، أخيراً، أن هذا النمو يمثل زيادة بنسبة 200%، مقارنة لما سجلته الأرقام السابقة في منتصف مارس، التي بلغت 900 مليون دقيقة يومياً، لافتة إلى أن هذه الطفرة الكبيرة تدل على الطلب المرتفع على التكنولوجيا التي تربط ميزات الاتصال والإنتاجية على حد سواء في منصة واحدة، مشيرة إلى أن 183 ألف مؤسسة تعليمية في 175 دولة تستفيد من خدمات «تييمز».

وأظهر التقرير زيادة بنسبة 1000% في إجمالي عدد مكالمات الفيديو عبر المنصة بمختلف دول العالم خلال مارس الماضي، فيما ارتفع عدد مستخدميها عبر الهواتف المحمولة إلى أكثر من 300%، منذ أول فبراير وحتى نهاية مارس الماضي.

- الدولة تحتل المركز الأول عالمياً في نفاذ شبكة الألياف الضوئية.

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