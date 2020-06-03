تعليمات جديدة من الاتحاد للطيران بشان السفر

المصدر: عبير عبد الحليم - ابوظبي

قالت الاتحاد للطيران إن الانتقال بين امارات الدولة بغرض الوصول إلى المطار يتطلب إبراز تأكيد الحجز أو تذكرة السفر في حال طلب المسؤولين ذلك وذلك نظرا لتقييد حكومة ابوظبي السفر بين ابوظبي والإمارات الاخرى.



واوضحت الاتحاد في تحديث جديد على تعليمات السفر انه سيُسمح فقط للمسافرين الذين لديهم حجوزات على واحدة من رحلات الاتحاد الخاصة بالوصول إلى المطار.

ولفتت الاتحاد للطيران ان المسافرين سيكونون مطالبين أيضاً بتقديم ما يثبت حجزهم إن تزامن توقيت انتقالهم إلى المطار أو عودتهم منه مع ساعات حظر التجول المفروضة في دولة الإمارات.



ويشار الى ان امارة ابوظبي، بدات الاثنين، تطبيق قرار حظر التنقل بين مدن الامارة والدخول والخروج اليهاحتى الثامن من يونيو الجاري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news