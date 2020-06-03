شركة عقارية تخفض الإيجارات لديها بنسبة 20%

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أعلنت "الحمرا"، شركة التطوير والاستثمار العقاري، التي تعمل في رأس الخيمة، عن تخفيض أسعار تأجير منازل تملكها الشركة بنسبة 20%، تماشياً مع الظروف التي خلقتها التحديات الاقتصادية التي فرضها وباء "كوفيد-19".

وقالت الشركة في بيان لها حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، أن الشركة ستقدم حسماً بنسبة 20% على قيمة الإيجار، والإعفاء من رسوم التكييف، بالاضافة إلى أن عملية استئجار المنازل ستكون من دون رسوم الوساطة مع إعفاء من رسوم التكييف وإقامة مجانية لخمسة أسابيع.

وأشارت الشركة إلى أن «كثيرين يتطلعون للانتقال إلى منزل جديد والبدء بعيش حياتهم في أجواء جديدة كلياً، لكن العثور على المنزل المناسب لاستئجاره أو شرائه ليس بالأمر السهل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي فرضها وباء كوفيد-19، حيث تقدم محفظة الحمرا السكنية خيارات استئجار المنازل لفترات قصيرة وطويلة لتلائم متطلبات الجميع على تنوعها».

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