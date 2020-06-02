775 مواطناً عاملاً في الجمعيات التعاونية بنسبة 5.9%

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن المواطنين والمواطنات مثّلوا نسبة 5.95% من إجمالي عدد الموظفين العاملين في الجمعيات التعاونية الخدمية والاستهلاكية في نهاية عام 2019، بإجمالي 775 مواطناً ومواطنة.

وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته أمس، حول «الجمعيات التعاونية في الدولة»، أن عدد الموظفين غير المواطنين العاملين في تلك الجمعيات بلغ 12 ألفاً و246 موظفاً بنسبة 94.05% من إجمالي العاملين، ليصل إجمالي العدد الكلي للموظفين من مواطنين وغير مواطنين إلى 13 ألفاً و21 موظفاً.

مواطنون وغير مواطنين

ولفت التقرير إلى أن عدد المواطنين العاملين في الجمعيات التعاونية ارتفع بنسبة 10.8% خلال عام 2019 مقابل عام 2018، بزيادة قدرها 76 مواطناً، مشيراً إلى أن عدد المواطنين في الجمعيات التعاونية في نهاية عام 2018 بلغ 699 مواطناً بنسبة 5.3% من إجمالي عدد العاملين.

ووفقاً للتقرير، شهد عدد العاملين غير المواطنين في الجمعيات التعاونية خلال عام 2019 تراجعاً بنسبة 1.6% مقابل عام 2018، إذ انخفض عددهم 205 عاملين، ليصل عددهم إلى 12 ألفاً و246 شخصاً مقابل 12 ألفاً و451 عاملاً في نهاية عام 2018.

عدد الجمعيات

وكشف التقرير أن إجمالي عدد الجمعيات التعاونية الخدمية والاستهلاكية في الدولة، نهاية عام 2019 بلغ 41 جمعية تعاونية مقابل 40 جمعية خلال عام 2018.

وتوزّعت هذه الجمعيات بين 19 جمعية استهلاكية، واتحادين، و13 جمعية لصيادي الأسماك، وثلاث جمعيات استهلاكية خدمية، وجمعية إسكان، وواحدة خدمية، وواحدة حرفية، وواحدة تأجير.

واستحوذت الجمعيات الاستهلاكية على نسبة 46.3% من إجمالي عدد الجمعيات في الدولة، بينما استحوذت جمعيات صيادي الأسماك على نسبة 31.7%، في ما توزّعت النسبة الباقية بين أنواع الجمعيات الأخرى.

وبحسب التقرير، جاءت أبوظبي في المرتبة الأولى من حيث إجمالي عدد الجمعيات مسجلة 18 جمعية، تليها دبي والشارقة اللتان سجلتا سبع جمعيات في كل منهما، في ما سجلت الفجيرة ثلاث جميعات، وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين سجلت جمعيتين في كل منها.

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