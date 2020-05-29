افتتاح دور السينما والصّالات والنّوادي الرياضية في عجمان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن شروط التوسّع في افتتاح الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، والإيذان باستئناف الأعمال اعتباراً من الغد بشرط استيفاء المنشأة الاشتراطات، ومن بينها دور السينما والصالات الداخلية والأندية الرياضية واللياقة البدنية وصالونات الأطفال، وعدد من الخدمات مثل خدمات صف وغسيل السيّارات، وذلك بنسبة 50% من السعة الاستيعابية لهذه الأنشطة على أن يُمنع التجمعات فيها، في حين سمحت لقطاع تجارة التجزئة والبيع بالجملة باستقبال 70% من الطاقة الاستيعابية للزوّار وزيادة سعة تشغيل الموظفين كذلك نحو 70٪.



وأوضح الإصدار الثاني لدليل الاشتراطات والمتاح عبر الموقع الإلكتروني للدائرة السماح لكبار السن (60 سنة فما فوق) والأطفال (12 سنة وما دون) بالدخول إلى المراكز الصحّية والعيادات داخل المراكز التجارية بشرط حجز موعد مسبق ومرافقتهم لشخص بالغ، وإبلاغ الأمن. ويُسمح بتوفير خدمة صف السيارات في جميع الأماكن والمراكز المسموح بها في جميع الفنادق والمراكز والأماكن المسموح بها، مع ضمان اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل الموظفين. كما يجب الالتزام بالمنزل والحجر الصحّي للعاملين في المنشآت المذكورة العائدين إلى الدولة على أن يتم إجراء الفحص الطبي قبل مزاولة العمل.



وقالت الدائرة إنه يجب الالتزام بجميع البروتوكولات المُعلنة سابقاً كمراعاة توقيت برنامج التعقيم الوطني، والتأكد من خضوع جميع الموظفين أو الزوّار لفحص درجة الحرارة الإلزامي قبل دخول المنشأة، ووضع أجهزة تعقيم اليد في الأماكن المشتركة، والمحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي مترين.

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