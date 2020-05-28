شركة تابعة لـ «الاتحاد العقارية» تطالب بـ 1.5 مليار درهم

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أعلنت شركة الاتحاد العقارية، في بيان منشور على موقع سوق دبي المالي، عن قيام شركة تابعة ومملوكة لها بنسبة 100%، بمباشرة إجراءات التحكيم للمطالبة بمبالغ مستحقة تبلغ نحو 1.5 مليار درهم.

وأوضحت الشركة المدرجة في سوق دبي المالي، في بيانها أمس، أن المطالبة متعلقة بأعمال بناء لأحد المشروعات الضخمة التي تم اكتمالها منذ نحو 10 أعوام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد العقارية، خليفة الحمادي، إن «الإدارة التنفيذية تحرص على بذل قصار جهدها في المطالبة بالمبالغ المستحقة للشركة وشركاتها التابعة، ولا تألو جهداً في السعي وراء تحصيل تلك المبالغ من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة، بما فيه مصلحة لمساهمي الشركة».

وأضاف الحمادي أنه «سيتم إطلاع المساهمين والسوق المالي بشكل مستمر حول مستجدات التحكيم، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المتعلقة بالإفصاح».

ومن المقرر أن هناك دعوة للشركة، إلى الجمعية العمومية السنوية في 30 مايو الجاري، والتي ستنظر فيها استخدام الاحتياطي القانوني بما لا يجاوز 332.88 مليون درهم لتخفيض الخسائر المتراكمة وفقاً لميزانية الشركة بنهاية ديسمبر 2019.

يشار إلى أن الشركة تعمل على توسعة مشروع «أوتودروم» بقيمة 200 مليون درهم تقريباً، والتي ستحقق نقلة نوعية من حيث إعادة الزخم إلى «موتور سيتي» وحلبات السباق في «أوتودروم»، إضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من الأنشطة المتعلقة بمحبي هواية قيادة السيارات، وتوفير المرافق الترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة.

خليفة الحمادي:

«سيتم إطلاع المساهمين والسوق المالي بشكل مستمر حول مستجدات التحكيم».

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