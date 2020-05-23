ارتفاع الذهب يحفز متعاملين على بيع «المستعمل»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

واصلت أسعار الذهب، للأسبوع الثاني على التوالي، ارتفاعاتها، مسجلة في نهاية الأسبوع الماضي زيادة راوحت قيمتها بين 25 فلساً ودرهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، ليصل إجمالي الارتفاعات في أسبوعين إلى خمسة دراهم.

وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة المجوهرات والمشغولات الذهبية، لـ«الإمارات اليوم»، إن الأسواق شهدت، أخيراً، إقبالاً من متعاملين على بيع ما بحوزتهم من مشغولات ذهبية مستعملة للمتاجر، بدعم من استمرار أسعار الذهب عند معدلات مرتفعة، فضلاً عن تحسن محدود للغاية في شراء الهدايا من المشغولات الجديدة.

بيع «المستعمل»

وقال مدير «شركة بازلت للمجوهرات»، علي اليافعي، إن استمرار الذهب عند حدود سعرية مرتفعة حفز عدداً كبيراً من المتعاملين على بيع ما بحوزتهم من مشغولات ذهبية مستعملة للمتاجر، للحصول على سيولة مالية قبيل عيد الفطر، إضافة إلى بيع مشغولات ذات تصميمات قديمة بأسعار مرتفعة، وترقب عودة الأسعار لتسجيل انخفاضات كبيرة، ثم معاودة شراء موديلات حديثة.

وأكد اليافعي أن الأسواق شهدت تحسناً محدوداً للغاية في شراء هدايا المشغولات الجديدة قبيل موسم العيد، خصوصاً من المتعاملين من جنسيات عربية.

بدوره، قال مدير «شركة جوهرة بغداد لتجارة الذهب»، انتصار ورد، إن منافذ البيع شهدت عرض متعاملين بيع ما بحوزتهم من مشغولات مستعملة للمتاجر، فضلاً عن تحسن محدود في مبيعات المشغولات الذهبية.

معدلات مرتفعة

في السياق نفسه، قال مدير «شركة ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن معظم التجار توقعوا ارتفاعات كبيرة لمبيعات المشغولات الجديدة قبيل عيد الفطر، لكن استمرار أسعار الذهب عند معدلات سعرية مرتفعة كبيرة، حفز متعاملين من جنسيات آسيوية وعربية على بيع ما لديهم من مشغولات مستعملة.

ولفت داهناك إلى وجود إقبال محدود على شراء المشغولات الذهبية الجديدة كهدايا، لكنها لاتزال دون المنتظر، متوقعاً أن تشهد المبيعات تحسناً بنسب إضافية خلال عطلة عيد الفطر، لاسيما في حال سجلت أسعار الذهب معدلات تراجع بنسب معقولة.

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب ارتفاعات، راوحت قيمتها بين 25 فلساً ودرهم للغرام.

وبلغ سعر الغرام من عيار 24 قيراطاً 210 دراهم بارتفاع قيمته درهم، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 197.25 درهماً، بزيادة قدرها 50 فلساً.

ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 188.25 درهماً، بارتفاع بلغ 50 فلساً، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 161.25 درهماً بزيادة 25 فلساً.

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