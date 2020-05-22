«in5» تطلق مسابقة لأفضل منتج يكافح «كورونا»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أطلقت حاضنة الأعمال «in5» مسابقة مفتوحة لمنح عضوية مجانية لديها لأي رائد أعمال، أو شركة ناشئة، تمتلك أفضل منتج يساعد على تعزيز جهود دولة الإمارات لمكافحة وباء «كورونا».

ووفقاً لبيان صادر، أمس، سيحصل الفائز في المسابقة على عضوية مجانية لعام كامل في مركز «in5»، تتضمن النفاذ إلى مراكز الابتكار التابعة له، ومساحات العمل المشتركة والإبداعية، ومختبرات النماذج الأولية، والطابعات ثلاثية الأبعاد، ومنشآت أخرى صُممت خصيصاً لدعم المواهب المحلية وبيئة ريادة الأعمال في إمارة دبي. ويتطلب الفوز تقديم حل أو فكرة مبتكرة للتعامل مع التحديات الاجتماعية أو الطبية أو التعليمية أو البيئية أو اللوجستية المرتبطة بوباء «كوفيد-19»، وأن تساعد رائد أعمال واحداً على التوسع وإطلاق منتجه بالسرعة المطلوبة. وقال مدير عام مدينة دبي للإعلام المسؤول عن «in5»، ماجد السويدي: «برزت بعض أهم الابتكارات العالمية خلال الفترات الاستثنائية، لذلك أطلقنا مسابقة مفتوحة لاستكشاف أفضل حل يدعم جهود الإمارات، التي تقترب من تحقيق إنجاز مميز في مكافحة (كوفيد-19)». وأضاف: «سنواصل تركيزنا خلال هذه الفترة الصعبة على تمكين روّاد الأعمال من توسيع أفكارهم ضمن بيئة داعمة، بما يساعد على تحقيق اقتصاد المعرفة في دبي».

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