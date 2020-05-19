الاتحاد للطيران تعزّز الرحلات الخاصة على شبكة وجهاتها العالمية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تستمر الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، في زيادة الرحلات الخاصة إلى عدد من الوجهات في مختلف أنحاء العالم.

وخلال شهري مايو ويونيو، ستعزز الشركة عدد الرحلات الخاصة المعلن عنها سابقاً مع إضافة رحلات جديدة إلى كل من بلغراد، دبلن، جنيف، ميلان، باريس شارل ديغول وتورنتو.

وإلى جانب رحلة الربط التي أطلقتها الاتحاد مؤخراً بين ملبورن ولندن، ستشغل الشركة رحلات إلى سيدني، ما سيوفر رحلة ترانزيت مباشرة من وإلى العاصمة البريطانية عبر أبوظبي.

وتستمر الاتحاد بالالتزام بالتوجيهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة والحكومات والهيئات التنظيمية الخارجية، وقد عمدت إلى تطبيق برنامج تعقيم وسلامة مكثف لضمان أعلى مستويات النظافة في كل نقطة من رحلة ضيوفها، بما في ذلك خدمات الطعام، والتنظيف العميق للطائرات والمقصورات، وتطبيق الفحوصات الصحية عند تخليص إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة، تقديم الخدمات على متن الرحلة، وتفاعل طاقم الطائرة، وتقديم الوجبات، وتطبيق إجراءات خاصة عند الخروج من الطائرة ونقل المسافرين براً وغيرها.

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