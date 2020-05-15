6 نصائح للتسوق الامن في رمضان في ظل تحديات كورونا

المصدر: عبير عبد الحليم - ابوظبي

حددت دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي 6 نصائح للمستهلكين لضمان التسوق الآمن والذكي في رمضان في ظل التحديات الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.

وطالبت اقتصادية ابوظبي المستهلكين باغتنام فرصة توافر العروض المميزة والسلة الرمضانية بافضل الاسعار في مراكز التسوق باتباع الإجراءات التي تضمن سلامة المستهلكين.

ودعت الدائرة المستهلكين الى عدم التجمع عند مداخل مراكز التسوق ومنافذ البيع المختلفة والالتزام بالتباعد الاجتماعي ودفع الفاتورة بالبطاقة البنكية بدلا من الدفع النقدي.

كما طالبت الدائرة المستهلكين بعدم اصحاب الاطفال الصغار او كبار السن عند التسوق واستمرار عملية تعقيم اليدين بعد لمس المنتجات المعروضة مع الالتزام الكامل بارتداء الكمامات والقفازات.

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