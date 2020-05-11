«الاتحاد للطيران» تشغّل رحلات عودة إلى الإمارات من 14 وجهة

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أكدت شركة «الاتحاد للطيران» أنها بدأت تشغيل رحلات محدودة باتجاه واحد إلى 14 وجهة، تشمل: أمستردام، برشلونة، فرانكفورت، جاكرتا، كوالالمبور، لندن، مانيلا، ملبورن، سيؤول، سنغافورة، طوكيو، تورنتو، شيكاغو، ونيويورك، وذلك لمساعدة مواطني الدولة والمقيمين على العودة إلى دولة الإمارات، في وقت تشمل فيه رحلات الذهاب المتاحة في الوقت الراهن وحتى 31 مايو الجاري 16 وجهة.

وقال متحدث باسم «الاتحاد للطيران»: «إن الناقلة تعمل على نحو وثيق مع حكومة الإمارات وسلطات الطيران العالمية، لاستئناف الرحلات تدريجياً بمجرد أن تسمح الظروف».

وأوضح المتحدث أنه «يجب على المسافر قبل الحجز، التقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، عبر خدمة (تواجدي) للمقيمين بدولة الإمارات».

وتابع: «إذا تمت الموافقة على معالجة الطلب، فسيتلقى المسافر رقم اعتماد خاصاً به من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، الذي سيتعين عليه تقديمه لوكلاء (الاتحاد للطيران) لحجز رحلة للعودة إلى الإمارات».

وأكد أنه لن يسمح بالسفر الا للمسافرين الذين يحملون إقامة سارية في دولة الإمارات، والذين يحملون رقم الموافقة الصادر من الهيئة.

ولفت إلى أنه سيتم إجراء اختبار للكشف عن الأوبئة والمسح الحراري عند الوصول إلى أبوظبي، وسيطلب من الركاب العزل الذاتي عند الوصول لمدة 14 يوماً.

وأشار المتحدث إلى أنه إذا كان وقت الرحلة إلى المطار يتزامن مع ساعات حظر التجول في الدولة، فسيطلب إبراز تأكيد الحجز أو تذكرة السفر. وذكر المتحدث أن رحلات الذهاب المتاحة حالياً حتى 31 مايو الجاري.

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