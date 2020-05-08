كيف تسافر على رحلات الاتحاد لإعادة المواطنين والمقيمين إلى أبوظبي؟

المصدر: عبير عبد الحليم ابوظبي

قالت الاتحاد للطيران انها ستقوم اعتباراً من غد السبت بتشغيل رحلات محدودة باتجاه واحد إلى أبوظبي لمساعدة مواطني الدولة والمقيمين على العودة إلى الإمارات

وقال متحدث باسم الاتحاد للطيران انه يجب على المسافر قبل الحجز التقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عبر خدمة تواجدي للمقيمين بدولة الإمارات ، المتاحة عبر الموقع، MoFAIC.gov.ae.

واوضح انه إذا تمت الموافقة على معالجة الطلب فسيتلقى المسافر رقم اعتماد خاص به من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والذي سيتعين عليه تقديمه لوكلاء الاتحاد عند الحجز.

مشيرا الى انه عندما يتلقى المسافر الموافقة على الطلب من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية يتعين عليه الاتصال بمركز الخدمة الهاتفية الخاص بالاتحاد لحجز رحلة للعودة إلى الإمارات.

ونوه المتحدث الى انه سيتم اجراء اختبار للكشف عن الأوبئة والمسح الحراري عند الوصول الى ابوظبي ويطلب من الركاب العزل الذاتي عند الوصول مشيرا الي انه يتم تطبيق اجراء يتعلق بفحص درجة حرارة المسافر في المطار كما يطلب منه ترك مسافة أمانة مترين بينه وبين باقي الضيوف في جميع نقاط الاصطفاف في الطوابير

ورحلات العودة المُجدولة هي كالتالي:

أمستردام: 13 و15 و20 و22 و27 و29 مايو

برشلونة: 14 و17 و24 و31 مايو

فرانكفورت: 17 و24 و31 مايو

جاكرتا: 15 و29 مايو

كوالالمبور: 23 و30 مايو

لندن: 9 و13 و16 و20 و23 و27 و30 مايو

مدينة مانيلا: 13 و15 و16 و20 و22 و23 و27 و29 و30 مايو

ملبورن: 13 و20 و27 مايو

سيئول: 22 و29 مايو

سنغافورة: 20 و27 مايو

طوكيو: 20 و27 مايو

تورونتو: 12 مايو

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