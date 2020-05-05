نخيل تعفي عملائها من مبالغ التأخير في دفع رسوم الخدمات

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أفادت شركة نخيل للتطوير العقاري في رسالة لعملائها، بأنها قامت بإعفائهم من رسوم التأخير في دفع رسوم الخدمات.

وقالت الشركة في رسالة داخلية لعملائها: "نحن نواصل بذل كل ما في وسعنا لدعم شركائنا الاستراتيجيين خلال الوقت الراهن بما في ذلك التدابير المتعلقة بحماية الصحة العامة في مجتمعاتنا ومبادرات تخفيف الأعباء المالية التي تواجه الشركات والأفراد وذلك نتيجة تفشي فيروس (كورونا) المستجد، والمعروف علمياً باسم (كوفيد – 19).

وكجزء من جهودنا المستمرة، يسرنا أن نعلن أنه إعتباراً من تاريخ 3 مايو 2020، سيتم إعفاء جميع رسوم السداد المتأخر لرسوم الخدمات إذا تم استلام المبلغ المستحق في غضون ثلاثة أشهر، أي بحلول نهاية يوليو 31 للعام الحالي.

وكانت شركة نخيل قد أعلنت في مارس الماضي عن حزمة مساعدات اقتصادية لعملائها بقيمة 230 مليون درهم، وذلك للحد والتخفيف من الآثار السلبية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، المعروف علمياً باسم "كوفيد 19".

وتهدف حزمة المساعدات الاقتصادية التي أعلنتها "نخيل" للمساعدة في تقليل الأعباء المالية التي تواجهها الشركات والأفراد في ظل التحديات العالمية الحالية، ومن المساعدات التي أعلنتها الشركة تخفيضها لرسوم تبريد المناطق بنسبة 10% لمدة ثلاثة أشهر، وذلك للمنشآت السكنية والتجارية.

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