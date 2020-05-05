مشاركون وشركاء تجاريون يدعمون تأجيل «إكسبو دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رحب مشاركون دوليون وشركاء تجاريون لمعرض «إكسبو 2020 دبي» بتأجيل الحدث الدولي لمدة عام، مؤكدين استمرار دعمهم لإنجاح المعرض المرتقب.

وقال وزير الاقتصاد والمفوض العام لأرمينيا في معرض «إكسبو 2020 دبي»، تيغران خاتشاتريان، إن أرمينيا تقف إلى جانب مجتمع الدول المشاركة وتدعم تأجيل «إكسبو 2020» لمدة عام.

كما أكد سفير تشيلي لدى دولة الإمارات ونائب المفوض العام لتشيلي في «إكسبو 2020 دبي»، خورخي دكاريت، أن بلاده تدعم حكومة دولة الإمارات في قرار تأجيل «إكسبو 2020 دبي».

من جهته، قال المفوض العام لكولومبيا في «إكسبو 2020 دبي»، خوان بابلو كافلييه، إن «إكسبو» الدولي المقبل يمثل فرصة للعالم اليوم أكثر من أي وقت مضى، لاستعراض أثر هذ النوع من الأحداث، مضيفاً: «نحن واثقون بأن ثمرة هذه الجهود ستكون (إكسبو) أكبر أثراً، يجسد بصورة أفضل أهداف 192 بلداً مشاركاً فيه».

بدوره، قال المفوض العام لمصر العربية في «إكسبو 2020 دبي»، الدكتور أحمد مغاوري دياب، إن «مصر تقدر الجهود المبذولة من قبل حكومة دولة الإمارات والمكتب الدولي للمعارض من أجل تنظيم (إكسبو 2020 دبي)، وإن مصر ملتزمة بتنظيم حدث ناجح بقدر التزامها بجميع الإجراءات التي تم اتخاذها أو الموافقة عليها لضمان سلامة جميع الزوار من الخارج والداخل».

وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم: «ندعم قرار تأجيل (إكسبو 2020 دبي) وتتطلع (موانئ دبي العالمية) إلى فتح جناحها في عام 2021، حيث ستُظهِر كيف سيسهم الحفاظ على تدفق التجارة في تعافي العالم من الأزمة».

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم: «باعتباره الشريك الأول الرسمي في مجال الخدمات المصرفية لـ(إكسبو 2020 دبي)، يرحب بنك الإمارات دبي الوطني بالتواريخ الجديدة التي حددتها الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض لتنظيم الحدث الرائد».

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فهد القرقاوي، إن «المؤسسة ترحب بجهود (إكسبو 2020) لتقديم دبي بأفضل صورة للعالم».

- مشاركون أكدوا أن «إكسبو» المقبل يمثل فرصة للعالم اليوم أكثر من أي وقت.

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