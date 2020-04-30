طيران الإمارات تشغل خدمات ركاب محدودة خلال مايو

المصدر: دبي -الإمارات اليوم





تخطط طيران الإمارات لتشغيل خدمات ركاب إلى الوجهات التالية: فرانكفورت (2، 4، 6، 9، 11، 13 مايو)، لندن هيثرو (3، 5، 7، 10، 12، 14 مايو)، مانيلا (3، 6، 8، 10، 13، 15، 16 مايو)، ساو باولو (3 مايو)، وشنغهاي (2 مايو). وسوف تسهل هذه الرحلات سفر الزوار والمقيمين الراغبين العودة إلى بلدانهم.



ويتعين على الراغبين في السفر إلى شنغهاي الاتصال بسفارة أو قنصلية جمهورية الصين الشعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. أما المسافرون إلى الوجهات الأخرى، فيمكنهم الحجز مباشرة عبر الموقع الشبكي emirates.com، أو عن طريق وكلاء السفر.



وسوف يسمح فقط لمواطني دولة الوجهة وأولئك الذين يستوفون شروط الدخول بالصعود إلى الطائرة، حيث يتعين عليهم تلبية متطلبات وشروط الدخول إلى الدولة التي يسافرون إليها. كما يتعيّن على جميع المسافرين اتباع جميع إجراءات الصحة والسلامة المعتمدة من قبل السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الوجهة المقصودة.



وعلى غرار الرحلات التي سيّرتها طيران الإمارات حتى الآن، والتزاماً بقواعد الصحة والسلامة، فإن الناقلة تطبق برنامجاً معدلاً للخدمة من شأنه تقليل الاتصال وخطر انتشار الفيروس.



ولا يتوفر على الطائرات أي مطبوعات للحد من مخاطر انتقال الفايروس من خلال اللمس. ويستمر تقديم الأطعمة والمشروبات للركاب في علب مغلقة. وتتضمن العلب شطائر ومرطبات ووجبات خفيفة وحلويات. وتقدم مجموعة من الوجبات الخفيفة الساخنة على الرحلات الطويلة.

وأوقفت طيران الإمارات مؤقتاً خدمة السيارة مع سائق، وأغلقت الصالات الخاصة في المطارات. كما تتيح خدمة الإنترنت اللاسلكي عبى الطائرات مقابل مبلغ مالي. ويجري تحديد المقاعد على الرحلات مسبقاً مع الأخذ في الاعتبار إبقاء عدد منها شاغرة بين المسافرين الأفراد والعائلات بما يتوافق مع قواعد التباعد الاجتماعي.



ولا يسمح للركاب باصطحاب أمتعة يدوية على الطائرات، باستثناء الكمبيوتر المحمول والحقيبة اليدوية الشخصية وحقيبة مستلزمات الأطفال. وُيضاف لكل راكب وزن الأمتعة اليدوية المتاح لدرجته إلى المعدل المسموح لوزن حقائبه التي توضع في عنبر الشحن.



ويتعين على الركاب الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي ووضع أقنعتهم وقفازاتهم الخاصة طوال الرحلة، ابتداءً من مرحلة عمل إجراءات السفر على الكاونترات في المطار، كما ينبغي عليهم الوصول إلى المبنى 3 لإنهاء الإجراءات قبل ثلاث ساعات من مواعيد إقلاع رحلاتهم. ولن يتم قبول المسافرين الذين لا يحملون حجوزات مؤكدة على الرحلات المذكورة. وتخضع جميع طائرات الإمارات لعمليات تنظيف وتعقيم مكثفة عند عودتها إلى دبي بعد كل رحلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news