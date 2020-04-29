استقرار في أسعار البنزين عند معدلات منخفضة مايو المقبل

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أعلنت مواقع لشركات توزيع الوقود، اليوم عن تسجيل أسعار الغازولين "البنزين" بمشتقاته «سوبر 98»، و«خصوصي 95»، إضافة للديزل استقراراً في معدلاتها اعتباراً من الأول من مايو المقبل، عند الحدود السعرية نفسها لشهر أبريل، وذلك بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وتشهد أسعار الوقود ثباتاً عند معدلات منخفضة بعد أن كانت سجلت تراجعاً خلال شهر أبريل بقيمة 25 فلساً للتر بالنسبة للبنزين بمشتقاته، وبقيمة 19 فلساً للتر بالنسبة للديزل، وذلك مقارنةبأسعار الوقود خلال مارس الماضي.

واستقر سعر لتر بنزين من نوع «سوبر 98» عند سعر 1.91 درهم، فيما يبلغ سعر لتر البنزين «خصوصي 95» 1.80 درهم.

ويستمر سعر لتر الديزل عند حدود 2.06 درهم اعتباراً من بداية مايو المقبل.

يُشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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