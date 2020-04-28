146.8 مليار درهم موجودات «اتصالات» و«دو» خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي - وام

واصل إجمالي موجودات شركتي الاتصالات المتداولتين في أسواق المال الإماراتية ارتفاعه، خلال الربع الأول من عام 2020، بالغاً مستوى 146.8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 1.2%، مقارنة مع 145.1 مليار درهم في الربع ذاته من 2019.

وبلغت إيرادات شركتي «اتصالات» و«دو» من خدمات الاتصالات «هاتف محمول» و«ثابت» نحو 7.78 مليارات درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مستحوذة بذلك على نحو 48.3% من إجمالي الإيرادات التي حققتها الشركتان مع نهاية مارس الماضي.

وعادة تشكل الإيرادات المتحصلة من خدمات الهاتف المحمول، وخدمة البيانات، أكثر من 85% سنوياً من إجمالي إيرادات الشركتين، وذلك بحسب ما يظهر تحليل البيانات المالية.

وعلى مستوى الربحية، فقد بلغ صافي أرباح كلٍّ من «اتصالات» و«دو»، خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 2.9 مليار درهم، وفق البيانات المالية الصادرة عن الشركتين.

وفيما بلغت أرباح شركة اتصالات 2.534 مليار درهم خلال الربع الأول، فقد وصلت أرباح شركة «دو» إلى 355 مليون درهم.

وعلى جانب الموجودات، فقد بلغت بالنسبة لـ«اتصالات» 130 مليار درهم تقريباً خلال الربع الأول من العام الجاري، ونحو 16.83 مليار درهم لـ«دو» في فترة الرصد نفسها.

وسجلت الإيرادات 13.113 مليار درهم لـ«اتصالات»، منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية مارس الماضي، فيما وصلت إلى نحو 2.988 مليار درهم لـ«دو».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news