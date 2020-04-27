ثلاث ساعات حداً أقصى لوجود المستهلكين بسوق الذهب في دبي

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي

قالت اقتصادية دبي إن عدد ساعات عمل سوقي الذهب ونايف الواقعين في منطقي الرأس ونايف بديرة تصل إلى 10 ساعات يوميا بما في ذلك أيام نهاية الأسبوع، مؤكدة أنه حسب قرارات اللجنة العليا لإدارة الكوارث والأزمات، فإن الوقت المسموح للمستهلكين البقاء في الأسواق هو 3 ساعات ضمن التدابير الإحترازية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث تعمل متاجر الذهب والمجورهات بين الساعة 11 صباحا حتى التاسعة مساء.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد لوتاه إن المراكز التجارية وأصحاب الرخص سيعملون مع الجهات المختصة على زيادة وعي المستهلكين بالإجراءات الإحترازية ومن بينها إلتزام المستهلكين بالكمامات والقفازات وتطبيق التباعد الجسدي، والذهاب إلى الأسواق والمراكز التجارية للضرورة فقط، مؤكدا أنه جرى تشكيل فرق عمل من اقتصادية دبي، وبلدية دبي وشرطة دبي للتأكد من إلتزام المستهلكين والجمهور بساعات التواجد في الأسواق، مشيرا الى أنه فيما يتعلق بالمراكز التجارية فإن سيتم تطبيق فترات التسوق المسموحة من خلال التأكد من تقليل السعة الإستيعابية لمواقف السيارات بنسبة 70%.



ويعد سوق الذهب وجهة مهمة للتسوق والسياحة في دبي، حيث تنتشر متاجر الذهب والمجوهرات ويقع في منطقة الرأس إلى جانب أسواق عدة تاريخية وتراثية تتميز بها إمارة دبي. وقال لوتاه "إن المنشآت الرياضية والترفيهية مستثناة من الفتح في منطقتي الرأس ونايف".

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