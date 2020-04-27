اقتصادية دبي تغلق 21 محلاً.. وتنبّه 65 منشأة تجارية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي في أول يوم من إعادة فتح الأسواق، بإغلاق 21 محلاً والتنبيه على 65 منشأة تجارية، ومخالفة سبعة محال لم تلتزم بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس «كورونا»، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي، وغيرهما من التدابير الواجب تطبيقها في مرحلة إعادة فتح الأسواق.

وتركزت عملية الإغلاق للمحال الموجودة في: فريج المرر، النخيل، المدينة العالمية، هور العنز، السطوة، الرفاعة، السوق الكبير، الكرامة، القصيص، النهدة، والبرشاء.

وتنوّعت الأنشطة التجارية للمحال المخالفة للقوانين لتشمل: إصلاح الأحذية، التجارة العامة، زينة السيارات، تجارة الألمنيوم، الخدمات الفنية، الخياطة والتطريز، تجارة الهواتف المتحركة، مطحنة، وأدوات الورش.

وامتدت حملة اقتصادية دبي على مدار ساعات عمل الأسواق، وذلك من الفترة الصباحية حتى ساعة إغلاق الأسواق. وتوجه اقتصادية دبي التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية كلبس الكمامات والقفازات، وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي، وعدم ممارسة الأعمال في الأسواق أثناء ساعات التعقيم، حيث يتوجب على المحال الإغلاق باستثناء الأنشطة المسموح لها.

ودعت اقتصادية دبي المستهلكين بالإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية، عبر تطبيق «مستهلك دبي» المتوافر، أو بالاتصال على الرقم: (600545555)، أو عبر الموقع الإلكتروني: consumerrights.ae

حملة اقتصادية دبي امتدت على مدار ساعات عمل الأسواق من الفترة الصباحية حتى الإغلاق.

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