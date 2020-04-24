"الفطيم "تعيد افتتاح مراكز التسوق الخاصة بها غداً السبت مع مراعاة الإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة الفطيم عن فتح أبواب مراكز التسوق الخاصة بها في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من يوم السبت،25 أبريل الجاري، مع تخفيض ساعات عملها لتصبح بين الساعة 12 ظهراً و10 ليلاً، على أن تبقى مرافق الترفيه العائلية وصالات السينما والصالات الرياضية والأماكن المخصصة للصلاة وغرف تبديل الملابس وخدمات الشيشة مغلقة وفقاً للتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص.

وتأتي هذه الخطوة بالانسجام مع الإعلان الصادر عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث والمعني بالتخفيف الجزئي لتقييد الحركة في إمارة دبي. ويلتزم مركزا التسوق قُبيل افتتاحهما بكافة التوجيهات والبروتوكلات المعمول بها، كما يلتزمان بتطبيق هذا الافتتاح الجزئي بما يتوافق مع مجموعة صارمة من معايير الصحة والسلامة.

ومن جهة أخرى، يتوجب على زوار مراكز التسويق الالتزام بدورهم بقواعد الصحة والسلامة أثناء تواجدهم فيها؛ حيث يتعين عليهم ارتداء قناع الوجه طيلة الوقت وتعقيم أيديهم قبل دخول مركز التسوق، والالتزام بزيارة المركز التجاري بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية فقط، وضمان الالتزام بمسافة الأمان التي لا تقل عن مترين مع الآخرين في جميع الأوقات. وعلاوة على ذلك، لن يُسمح للزوار ممن تجاوزوا الستين من العمر والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و12 عاماً بدخول أيّ من مراكز تسوق الفطيم.