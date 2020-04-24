«العربية للطيران أبوظبي» تحصل على شهادة المشغل الجوي

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أعلنت «العربية للطيران أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض الكلفة مقرها أبوظبي، عن حصولها على شهادة المشغل الجوي من الهيئة العامة للطيران المدني، حيث إنه بهذا تستكمل الناقلة جميع الإجراءات اللازمة للبدء بتسيير رحلاتها من أبوظبي، لتصبح بذلك خامس ناقلة وطنية في دولة الإمارات.

ووفقاً لبيان صادر أمس، يأتي حصول «العربية للطيران أبوظبي» على شهادة المشغل الجوي، تأكيداً على امتلاكها للمقومات المهنية المطلوبة، ولامتثالها لجميع قوانين السلامة اللازمة لعمليات تشغيل الطائرات، إضافة إلى إثبات قدرتها على تسيير الرحلات الجوية بعد خضوعها لعملية تقييم صارمة من الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستواصل «العربية للطيران أبوظبي» التنسيق عن كثب مع الهيئة العامة للطيران المدني لتحديد موعد إطلاق عملياتها التشغيلية تبعاً لتحسن ظروف السوق ورفع الحظر عن السفر الجوي. وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي: «في حين يواجه قطاع الطيران العالمي أحد أكبر التحديات في تاريخه نتيجة التداعيات التي فرضتها أزمة (كوفيد-19) على الحركة الجوية، يأتي الإعلان عن استصدار شهادة المشغل الجوي ليعكس القوة والثقة التي يتمتع بها قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة، وآفاقه الواعدة على المدى الطويل».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، توني دوغلاس «يجسد هذا الإعلان في ظل الظروف الحالية غير المسبوقة، رسالة إيجابية تعكس القوة التي يتمتع بها قطاع الطيران في دولة الإمارات».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، عادل العلي، إن «استصدار شهادة المشغل الجوي في هذه الفترة يعكس التزامنا الراسخ وجاهزيتنا العالية لإطلاق عمليات (العربية للطيران أبوظبي) بمجرد عودة الحركة الجوية والمطارات إلى نشاطهما المعتاد، وقدرة العملاء على السفر من جديد».

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