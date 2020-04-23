"طيران الإمارات" تعلن عن رحلات جوية إلى 8 وجهات الأسبوع المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قالت شركة "طيران الإمارات" إنها تخطط لتشغيل خدمات ركاب، في الأسبوع المقبل، إلى الوجهات التالية: فرانكفورت (25، 27، 29 أبريل)، جاكرتا (26 أبريل)، جوهانسبورغ (25 أبريل)، لاغوس (26 أبريل)، لندن هيثرو (23، 24، 28، 30 أبريل)، مدريد (29 أبريل)، مانيلا (24، 28، 30 أبريل)، وتونس (30 أبريل). وستسهل هذه الرحلات سفر الزوار والمقيمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم.

وأضافت الشركة، في بيان صحافي، أنه يتعين على الراغبين في السفر إلى كل من جوهانسبورغ ولاغوس وتونس، الاتصال بالممثليات الدبلوماسية لبلدانهم في الدولة.

أما المسافرون إلى الوجهات الأخرى، فيمكنهم الحجز مباشرة عبر الموقع الشبكي emirates.com واختيار "اتجاه واحد"، أو عن طريق وكلاء السفر.

وتابعت سيسمح فقط لمواطني دولة الوجهة وأولئك الذين يستوفون شروط الدخول، بالصعود إلى الطائرة، حيث يتعين عليهم تلبية متطلبات وشروط الدخول إلى الدولة التي يسافرون إليها.

كما يتعيّن على جميع المسافرين اتباع جميع إجراءات الصحة والسلامة المعتمدة من قبل السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الوجهة المقصودة.

وعلى غرار الرحلات التي سيّرتها "طيران الإمارات" حتى الآن، لإعادة مواطني زوار مختلف الدول، فإن الناقلة تطبق برنامجاً معدلاً للخدمة على الرحلات، التزاماً بقواعد الصحة والسلامة، فلن يتوافر على الطائرات أي مطبوعات. وبينما يستمر تقديم الأطعمة والمشروبات للركاب، فستحرص "طيران الإمارات" على تجنب التلامس بين أفراد الأطقم والركاب أثناء الخدمة، وذلك من خلال إجراءات معدلة، لتعبئة وتغليف الوجبات وتقديم المشروبات في عبواتها الأصلية.

وسيتم مؤقتاً وقف خدمة السيارة مع سائق، وكذلك إغلاق الصالات الخاصة في المطار.

ويتعين على الركاب الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي ووضع أقنعتهم وقفازاتهم الخاصة طوال الرحلة، ابتداءً من مرحلة عمل إجراءات السفر على الكاونترات في المطار، كما ينبغي عليهم الوصول إلى المبنى (3) لإنهاء الإجراءات، قبل ثلاث ساعات من مواعيد إقلاع رحلاتهم.

وتخضع جميع طائرات الإمارات لعمليات تنظيف وتعقيم مكثفة عند عودتها إلى دبي بعد كل رحلة.