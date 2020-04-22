«تعاونية الاتحاد» تدعم «التخفيضات الرمضانية» بـ 50 مليون درهم

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد مدير إدارة التسويق والسعادة في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، بأن «التعاونية خصصت دعماً مالياً لعروض التخفيضات الرمضانية، بقيمة تتجاوز 50 مليون درهم».

وأشار، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن «مخصصات الدعم المالي تشمل عروضاً على سلع رمضانية وغذائية واستهلاكية أساسية، بنسب تخفيضات تصل إلى 50%»، مبيناً أن «عروض السلع الرمضانية تم بدء طرحها أخيراً، وتستمر عبر حملات مختلفة حتى نهاية شهر رمضان».

وأضاف أن «إدارة (التعاونية)، في ظل تنامي الطلب على منتجات الكمامات في مواجهة انتشار فيروس «كورونا» (كوفيد-19)، تعاقدت مع شركات التوريد على إتاحة كميات كبيرة، مع طرح عبوات للكمامات بأسعار أقل من الكلفة، وذلك بعد تخفيض أسعار بيع عبوة الكمامات، التي تحتوي على 50 قطعة، من 80 درهماً سابقاً إلى 60 درهماً حالياً».

وقال إن «(التعاونية) حرصت عبر التعاقدات للعروض الرمضانية على التركيز على سلع طازجة ومبردة، مع زيادة الطلب على تلك النوعية من السلع قبيل شهر رمضان وخلاله، كما ستشمل العروض الرمضانية أصنافاً مختلفة من الخضراوات والفاكهة، وذلك لكونها من المنتجات الأساسية ذات الطلب المرتفع خلال شهر رمضان، وهو ما جعل التعاونية تعتمد عروض توريد طويلة الأجل مع شركات توريد للخضروات، بما يضمن سرعة التوريد ووفرة المعروض واستقرار الأسعار».

50 %

تخفيضات على سلع رمضانية وغذائية واستهلاكية أساسية.