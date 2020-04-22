«بيبسيكو» تدعم صندوق التضامن المجتمعي بمليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قدمت شركة «بيبسيكو» إسهاماً مالياً قدره مليون درهم، دعماً لمبادرة صندوق التضامن المجتمعي ضد «كوفيد-19»، التي أطلقتها، أخيراً، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، من أجل تعزيز المساعي الرامية إلى التخفيف من التداعيات التي خلفتها الأزمة العالمية المتمثلة في انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما الفئات الأكثر تضرراً، بما يتيح للأفراد والمؤسسات من الراغبين في تقديم يد العون فرصة المشاركة في التغلب على الأزمة العابرة.

وأكدت شركة «بيبسيكو» أن إسهامها يأتي في إطار القيم التي تعليها الشركة والتزامها تجاه المجتمع، وأن دعم الصندوق يعبر عن المسؤولية المجتمعية التي يتوجب الالتزام بها، رغم الظروف الاستثنائية التي خلفتها الجائحة، مشيرة إلى أن القطاع الخاص على الرغم من التحديات التي يواجهها هو الآخر جراء هذا الظرف الطارئ الذي تأثرت بها اقتصادات العالم أجمع، يؤمن بضرورة مواصلة دوره شريكاً في ضمان أمن وسلامة جميع فئات المجتمع. من جانبها، أثنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على جهود القطاع الخاص بدعمهم المتواصل للصندوق، بحيث فتحت هذه المبادرة قنوات تواصل مثمرة بين القطاع الخاص والجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية، للخروج بنتائج إيجابية تخدم المجتمع والوطن.

القطاع الخاص يؤمن بضرورة مواصلة دوره شريكاً في ضمان أمن فئات المجتمع وسلامتها.