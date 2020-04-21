«إيمريتس ديليفرز» تلقى إقبالاً كبيراً في الدولة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهدت «إيمريتس ديليفرز» Emirates Delivers، منصة تسليم التجارة الإلكترونية التي أطلقتها شركة الإمارات للشحن الجوي، إقبالاً كبيراً من المتعاملين في دولة الإمارات خلال مارس وأبريل 2020.

وتستهدف المنصة تلبية متطلبات المتعاملين من شركات صغيرة وأفراد يتسوقون عبر الإنترنت بصورة منتظمة، إذ تتيح التسوّق من منافذ تجزئة عدة في الولايات المتحدة، وتجميع مشترياتهم وشحنها وتسليمها إلى منازلهم أو مكاتبهم في الإمارات.

وشهدت «إيمريتس ديليفرز» مع تزايد التوجه إلى التسوّق الإلكتروني وسط انتشار فيروس «كوفيد-19»، نمواً في معدلات العضوية والطلبات منذ مارس 2020. كما شهدت ارتفاعاً بنسبة 20% على أساس شهري في معدل الشحنات التي تم تسليمها خلال مارس الماضي، وتضمنت أغلبية الشحنات أدوية ومكملات غذائية وألعاباً وملابس وأدوات رياضية.

وقال نائب رئيس أول دائرة الشحن في «طيران الإمارات»، نبيل سلطان، إن «(إيمريتس ديليفرز) منصة فريدة للتجارة الإلكترونية، ونحن ندعم بها عملاءنا في دولة الإمارات خلال هذه الأوقات الحرجة».

وأضاف: «يستمتع عملاؤنا بخدمة تخزين المشتريات مجاناً في أميركا لمدة تصل إلى 30 يوماً وبأفضل العروض على مواقع التجزئة، ما يتيح لهم تجميع شحناتهم والتوفير في كلفة النقل بفضل الأسعار التنافسية التي نقدمها لهم».