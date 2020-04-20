محال تطرح تخفيضات تصل إلى 70% عند التسوق الإلكتروني

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

طرحت محال تجارية في الدولة تخفيضات سعرية على منتجاتها عند التسوق الإلكتروني، بنسب تصل إلى 70%، مع التوسع في خدمات التوصيل المجاني إلى المنازل، وربطها بقرب قدوم شهر رمضان.

وطالب مستهلكون بانضمام المزيد من المحال إلى مبادرة التخفيضات لتخفيف الأعباء على المستهلكين، وتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

من جهتها، أوضحت محال تجارية لـ«الإمارات اليوم»، أن التخفيضات تستهدف تنشيط المبيعات، وجذب شريحة جديدة من المتسوقين قبيل قدوم رمضان، مؤكدة التزام فرق العمل باتباع الإرشادات الخاصة بسبب الظروف الراهنة التي فرضها فيروس «كورونا»، خصوصاً عمليات التعقيم والتوصيل المنزلي من دون تلامس.

وأظهر مسح أجرته «الإمارات اليوم» أن المحال التي طرحت التخفيضات عبر الإنترنت تعمل في قطاعات رئيسة، أبرزها الملابس النسائية والرجالية والأطفال، فضلاً عن الأحذية والحقائب والإكسسوارات، إضافة إلى الأدوات المنزلية والأثاث والديكور والمفروشات، فضلاً عن الأدوات الرياضية والهواتف ومنتجات العناية بالجسم وغيرها.

توصيل مجاني

وتفصيلاً، قالت المستهلكة ريم الحمادي، إن عدداً من المحال التجارية في الدولة طرحت تخفيضات تراوح بين 20 و70% عند التسوق عبر مواقعها على الإنترنت.

وأضافت أن بعض المحال طرحت خدمة التوصيل مجاناً، فيما اشترطت أخرى مبالغ مختلفة كحد أدنى للتوصيل.

وطالبت الحمادي بانضمام المزيد من المحال إلى التخفيضات لوجود خيارات أمام المستهلكين، ولخفض الأعباء عليهم، وتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة في إطار الالتزام بحملة «خلك في البيت»، مع تشديد الرقابة للتحقق من الالتزام بنسب التخفيضات المعلنة.

الاشتراطات الصحية

بدورها، قالت المستهلكة سارة عبيد، إن محال عدة طرحت تخفيضات تصل إلى 70%، وإن راوح معظمها بين 20 و50%، وذلك عند التسوق عبر مواقعها الإلكترونية، مطالبة أيضاً بانضمام محال أكثر إلى التخفيضات، لتخفيف الأعباء عن المستهلكين في هذه الظروف، مشددة على أهمية مراعاة الاشتراطات الصحية عند التوصيل.

كما أفاد المستهلك نجيب نعيم بأن عدداً من المحال طرحت تخفيضات تصل 70% عند التسوق عبر مواقعها على الإنترنت، موضحاً أن التخفيضات تشمل الملابس والأدوات الرياضية، إضافة إلى الهواتف والأدوات المنزلية.

وطالب نعيم بالتوسع في التخفيضات السعرية لسلع تشمل مختلف احتياجات المستهلكين، مع مراعاة الاشتراطات الصحية.

عملاء جدد

من جانبها، قالت مسؤولة في سلسلة محال شهيرة في الدولة، بيا أدريان، إن التخفيضات التي بدأتها السلسلة تستهدف تنشيط المبيعات، بعد توقف خدمة الاستلام من المتجر قبيل قدوم شهر رمضان، بجانب اجتذاب عملاء جدد للتسوق الإلكتروني الذي أصبح السبيل الرئيس حالياً بعد أزمة تفشي وباء «كورونا» عالمياً، وإغلاق المحال التجارية في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وأضافت أدريان أن المحال تعطي الأولوية للصحة والأمان لجميع موظفيها وعملائها، لافتة إلى اتخاذ العديد من التدابير الوقائية في العمليات اليومية، مثل تعقيم جميع المرافق والمستودعات، والتأكد من تطبيق أعلى معايير النظافة والصحة فيها، فضلاً عن نظافة القائمين على التوصيل، حيث يقوم السائقون حالياً بتعقيم أيديهم قبل وبعد كل تفاعل مع التوصيل المنزلي من دون تلامس.

تنشيط المبيعات

في السياق ذاته، قال المسؤول في محل آخر طرح تخفيضات، عرفان أحمد، إن المحل يستهدف تنشيط المبيعات بنسب تصل إلى 100% مقارنة بشهر مارس الماضي، الذي شهد تراجعاً كبيراً نتيجة للظروف الراهنة.

وأوضح أن المحل أضاف بعض الإجراءات إلى عملية التوصيل إلى عتبة باب المنزل، بحيث يمكن ترك الطلبات المدفوعة مسبقاً على الباب، بدلاً من تسليمها، لتقليل التفاعل، مشيراً إلى أنه بالنسبة لجميع طلبات الدفع نقداً عند الاستلام، تم تدريب موظفي الشحن على نظافة اليدين، بحيث يقومون بتطهير أيديهم قبل وبعد كل تفاعل.

وأضاف أحمد أنه تم إدخال المزيد من عمليات التطهير والتعقيم الصحي الصارم لجميع المواقع، كما تم تدريب جميع السائقين على أفضل ممارسات نظافة اليدين، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية في الدولة، إلى جانب المطهرات الموضوعة في جميع أماكن العمل، وتوفير المعدات الواقية المناسبة لضمان سلامة الموظفين والعملاء.

تخفيضات حقيقية

إلى ذلك، قال خبير شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، إن طرح تخفيضات حقيقية في هذه الظروف، مفيد للمستهلكين والتجار، حيث يحصل المستهلكون على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، بينما ترتفع نسب المبيعات التي تضررت جراء الوباء العالمي.

وأكد أهمية انضمام المزيد من المحال إلى مبادرة التخفيضات، مع مراقبتها من السلطات المختصة.

«الاقتصاد» ترحّب

رحّب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، بالتخفيضات التي أطلقتها محال عند التسوق الإلكتروني، لاسيما أنها تأتي قبيل شهر رمضان، مؤكداً أن الوزارة مع أي خطوة تحقق مصالح المستهلكين والتجار في آن واحد.

وقال النعيمي إن التخفيضات تسهل على المستهلكين شراء احتياجاتهم بأسعار جيدة، وتنشط المبيعات في ظل حملة البقاء في المنزل، داعياً إلى التوسع فيها لمن يستطيع من المحال لتحقيق الفائدة للجانبين.

وأشار إلى استعداد الوزارة لتلقي شكاوى المستهلكين في حال وجود تخفيضات وهمية، للتعامل معها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم حماية المستهلكين في هذه الظروف غير المسبوقة.

مستهلكون يطالبون بزيادة المحال التي تطرح تخفيضات مع مراعاة الاشتراطات الصحية.

التخفيضات شملت محال عدة أبرزها المتخصصة في الملابس والأحذية والأدوات المنزلية والهواتف.