اقتصادية دبي تتلقى 784 شكوى ارتفاع أسعار خلال أسبوعين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي 784 شكوى تتعلق بارتفاع الأسعار خلال أسبوعين، وذلك منذ إطلاق حملة التوعية الخاصة بأهمية تقديم شكاوى المستهلكين، وإعلانها عن القناة الإلكترونية الجديدة لارتفاع الأسعار عبر الموقع: (price.ded.ae).

وقال مدير إدارة حماية المستهلك، أحمد الزعابي، إن «اقتصادية دبي تحرص على توفير القنوات المختلفة التي تناسب جميع شرائح المستهلكين بمختلف أعمارهم، لتوفير الحماية لهم من أي تجاوزات تجارية»، مضيفاً: «تلقينا 71% من شكاوى ارتفاع الأسعار عبر الموقع: (price.ded.ae)، فيما كان 29% منها عبر تطبيق (مستهلك دبي)».

وأكد الزعابي أن «فريق إدارة حماية المستهلك يتولى التحقق من دقة الشكاوى المتعلقة بارتفاع الأسعار، من خلال الاطلاع على الأدلة المتوافرة التي تدعمها، ومقارنة الفواتير الحالية بالسابقة»، مشيراً إلى أن «الفريق قد يلجأ إلى التحقق الميداني والإلكتروني من قائمة أسعار التاجر، وغيرها من الطرق المتاحة».

وتابع أنه «في حال ثبوت زيادة الأسعار بالفعل، يتم توجيه التاجر للعودة إلى الأسعار الأصلية، ويمكن مخالفته في حال عدم تعاونه مع الفريق».

وأشاد الزعابي بتعاون المستهلكين، وإبلاغهم عن الممارسات الخاطئة، للمساعدة على حمايتهم في هذه الظروف الاستثنائية، التي تتطلب تضافر جهود الأطراف كافة، لضمان استقرار الأسواق.

يشار إلى أنه يمكن للمستهلكين تقديم الشكاوى المتعلقة برفع الأسعار عبر تطبيق «مستهلك دبي»، المتاح في متاجر شركات «أبل» و«غوغل» و«هواوي»، أو الموقع الالكتروني: (price.ded.ae)، أو بالاتصال هاتفياً على الرقم: (600545555).

«فريق إدارة حماية المستهلك يلجأ إلى التحقق الميداني والإلكتروني للأسعار».