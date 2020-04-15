مستأجرو "العويس" في دبي مشمولون بالإعفاء من الإيجار مدة 45 يوماً

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أكدت شركة سلطان بن علي العويس للعقارات، أن مستأجري الشركة في دبي مشمولين أيضا بالإعفاء من قيمة الإيجار لشهر ونصف الشهر، إضافة إلى جميع إمارات الدولة التي تمتلك الشركة فيها محافظ إيجارية.



جاء ذلك رداً على استفسارات لـ"الإمارات اليوم" حول اقتصار الإعفاء على إمارة الشارقة فقط.



وأوضحت الرئيس التنفيذي للشركة، حليمة العويس، أن الإعفاء الذي أعلنت عنه الشركة لمستأجريها أخيرا مدة 45 يوما، يشمل محفظة الشركة الإيجارية من الوحدات السكنية والبالغ عددها 2600 وحدة.



وأضافت العويس أن الإعفاء جاءت كمبادرة إنسانية تستهدف التخفيف عن كاهل المستأجرين وتدعم الجهات الحكومية في تطبيقها للإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تفشي انتشار فيروس "كورونا" المستجد، لاسيما في ما يتعلق بالتشجيع على البقاء في المنازل حفاظا على سلامة وصحة افراد المجتمع.



وأشارت إلى أن فلسفة الشركة تقوم أولا على أخلاقيات الإيجار طويلة الأجل، حيث إن ركيزتها الأساسية تتمحور حول الاحتفاظ بالمستأجرين.



وذكرت العويس أن القطاع الخاص في الإمارات حظي ولايزال يحظى بتسهيلات لا تتوافر في أي دولة أخرى، لافتة إلى أن معظم الشركات بدأت صغيرة ونمت وتوسعت في أعمالها، حتى أصبحت كيانات اقتصادية عملاقة على المستويين المحلي والدولي.

