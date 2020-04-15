ارتفاع غير مسبوق في مبيعات منصّات التجارة الإلكترونية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أكد مسؤولون في مراكز لتجارة التجزئة أن مبيعات السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، عبر منصّات التجارة الإلكترونية التابعة لتلك المراكز «أونلاين»، ارتفعت بنسب غير مسبوقة، ووصلت في مراكز التجزئة التابعة لـ«أسواق» 800%،

فيما سجلت «أسواق عجمان» نمواً بنسبة 500%، منذ بداية مارس 2020.

وأرجعوا لـ«الإمارات اليوم»، تلك الزيادة المرتفعة، إلى تفضيل المتعاملين شراء الاحتياجات اليومية عبر المنصّات الإلكترونية، في إطار الالتزام بتعليمات البقاء في المنازل، لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» (كوفيد-19)، لافتين إلى أن معظم الطلب عبر المنصّة تركز في سلع غذائية واستهلاكية أساسية.

سلع أساسية

وقال المدير التنفيذي لـ«مراكز أسواق للتجزئة»، عفان الخوري، إن المنصّة الإلكترونية، التابعة لـ«أسواق للتجزئة»، شهدت ارتفاعاً في الطلب على مبيعاتها بنسب وصلت إلى 800% منذ بداية مارس 2020 وحتى الآن، مقارنة بالفترات السابقة، لافتاً إلى أن معظم الطلبات عبر المنصّة تركزت في سلع غذائية واستهلاكية أساسية.

وأرجع الخوري نسب النمو الفائقة وغير المسبوقة في الشراء من المنصّات الإلكترونية إلى الظروف الراهنة، وتفضيل عدد كبير من المتعاملين شراء الاحتياجات اليومية عبر المنصّة، في إطار الالتزام بالبقاء في المنازل، لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، مؤكداً أن توصيل الطلبات يتم في مختلف مناطق دبي.

توصيل منزلي

بدوره، قال مدير إدارة التسويق والسعادة في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، إن المنصّة الإلكترونية، التابعة لـ«التعاونية»، شهدت معدلات طلب مرتفعة منذ بداية مارس 2020 وحتى الآن بنسب جاوزت 100%، مقارنة بالفترات التي سبقت مارس.

وأوضح أن الزيادة في الطلب جاءت مع تحوّل عدد كبير من المستهلكين لتفضيل الشراء عبر المنصّة الإلكترونية، خصوصاً من فئة الشباب، فضلاً عن زيادة الوعي بسياسات الالتزام بالمنازل في الفترة الحالية.

وأضاف أن «تعاونية الاتحاد» تتيح التوصيل المنزلي للطلب عبر المنصّة الإلكترونية الخاصة بها على الهواتف الذكية، أو عبر الموقع الإلكتروني، كما تتيح توصيل منتجات البقالة كل ساعتين لمختلف مناطق دبي، أما توصيل السلع الإلكترونية فيتم إلى أنحاء الدولة في فترة تستغرق أربعة أيام عمل.

ولفت إلى أن الحد الأدنى للطلب هو 100 درهم، مع رسوم توصيل تصل إلى 25 درهماً داخل دبي، وتشمل عمليات التغليف مع اتباع أساليب التعقيم الآمنة عند التوصيل.

بقالة

من جهته، قال المدير العام في جمعية أسواق عجمان التعاونية، سامي محمد شعبان، إن الطلب على خدمات المنصّة الإلكترونية للجمعية شهد، أخيراً، معدلات طلب فائقة وغير مسبوقة، وبنسب ارتفاع وصلت إلى 500% منذ بداية مارس، مقارنة بالفترة السابقة، وذلك مع تفضيل عدد كبير من المستهلكين التسوّق حالياً عبر المنصّات الإلكترونية.

وأضاف أن الجمعية تتيح توصيل السلع للمستهلكين عند الطلب من المنصّة، في عجمان والشارقة وأم القيوين، مبيناً أن النسبة الكبرى من عمليات الطلب، عبر المنصّة، تتم على سلع بقالة من معلبات وأرز وسكر وزيوت.

«كارفور»: 300% نمواً في الـ «أونلاين»

أكدت إدارة سلسلة متاجر «كارفور»، لـ«الإمارات اليوم»، أن بيانات «كارفور» تظهر زيادة كبرى في التسوّق عبر الإنترنت خلال مارس، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ولفتت الإدارة إلى ازدياد عمليات الشراء عبر الإنترنت بنسبة تبلغ 300%، فضلاً عن زيادة بنسبة 59% في عدد الحسابات المنشأة على منصّات «كارفور» الإلكترونية، مقارنة بالمعدل الأسبوعي المعتاد.

وتابعت: «نتيجة لذلك، نعمل بوتيرة أسرع على تجديد المخزون، وزيادة الموارد في مراكز التوزيع التابعة لنا، لضمان تسليم البضائع في الوقت المناسب للمتعاملين الذين اختاروا التسوّق عبر الإنترنت»

- «كوفيد-19» دفع المتسوّقين إلى منصّات الشراء «أونلاين»، التزماً بتعليمات البقاء في المنازل.