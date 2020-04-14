"تنظيم الاتصالات" توضح حقيقة فيديو" الاحتيال" المتداول

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أوضحت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن الفيديو الذي يجري تداوله ويتضمن وجود محاولات احتيال يقوم بها البعض عبر إرسال مواقع تشبه المواقع الرسمية، لإيقاع المستخدمين في فخ الاحتيال، وتعتبر من طرق الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الأفراد من خلال إنشاء مواقع إلكترونية شبيهة بالمواقع الرسمية، كما ظهر في الفيديو في مسعى للسطو على أموال الناس عبر الوصول إلى بياناتهم البنكية والخاصة.

وقالت إنها تعمل بالتعاون مع مزودي الخدمة على حظر هذه الروابط فور ورود البلاغ عنها، لحماية المستخدمين منها.

ودعت المجتمع إلى عدم التفاعل مع مثل هذه الروابط والإبلاغ عنها للجهات الشرطة عبر منصة eCrime وخدمة الأمين، والتأكد دائماً من محتوى أي رسالة من خلال التواصل مع المصدر الرسمي مباشرة.