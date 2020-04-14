عمومية "الإمارات للاتصالات المتكاملة" تقر توزيع 21 فلسا للسهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اجتماع الجمعية العمومية السنوي، اليوم عن بُعد، حيث صادق المساهمون فيه على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019. كما وافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 21 فلسا لكل سهم عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، ليصل إجمالي الأرباح المدفوعة لعام 2019 إلى 34 فلسا لكل سهم.



وتم عرض قرار تعديل المادة رقم 18 من النظام الأساسي للشركة و التي تتضمن معايير تعيين أعضاء مجلس الإدارة وانتخابهم على المساهمين ، و تمت الموافقة عليه.



كما تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات الخارجيين عن السنة الماضية وتمت الموافقة على تعيين شركة ديلويت وتوش كمدققي الحسابات الخارجيين للعام 2020 وتحديد أتعابهم .



بدوره، قال محمد هادي الحسيني، رئيس مجلس إدارة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "يسرني أن أعلن عن موافقة مساهمينا على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 0.21 درهم لكل سهم عن النصف الثاني من عام 2019 ليصل بذلك إجمالي الأرباح الموزعة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 إلى 0.34 درهم لكل سهم عن العام 2019".



وأضاف: "مع التطورات الجارية والمتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد ومن خلال دورنا كشركة وطنية رائدة تعمل في قطاع استراتيجي فإن من بين مسؤولياتنا ضمان استمرارية خدمات الاتصال التي نقدمها للأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية وجميع القطاعات الحيوية كي تتمكن من مواصلة نشاطها".



وتابع: "اتخذنا منذ بداية الأزمة العديد من الإجراءات لحماية أصحاب المصلحة وإعطاء الأولوية لصحتهم وسلامتهم وضمان استمرارية جميع عملياتنا التجارية وإدارة بنيتنا التحتية للتعامل مع احتياجات عملائنا المتجدده. وفي ظل الأحداث المتلاحقة التي فرضها فيروس كورونا المستجد فقد قمنا بتفعيل خطط الطوارئ الخاصة بنا و تقييم أثره على أعمالنا. ونحن نواصل متابعة الوضع عن كثب وستقدم الإدارة التنفيذية وجهة نظر أولية حول تطور الأعمال مع الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول من العام 2020".



وقال: "في الوقت الحالي، أود أن أؤكد على التزام مجلس الإدارة بمواصلة جميع الجهود لضمان تقديم خدمات عالية الجودة لعملائنا مع الحفاظ على وتيرة التحول في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة. وكلي ثقة وأمل بأننا سنخرج من هذه الأزمة أقوى من أي وقت مضى".



ويحق للمساهمين المسجلين في سجل شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة قبل 26 أبريل 2020 من الحصول على أرباح النصف الثاني من عام 2019 التي ستدفع إبتداءً من تاريخ 10 مايو 2020.