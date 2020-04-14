اقتصادية دبي تفرض مخالفات على 9 منشآت رفعت أسعار الكمامات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فرض قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، التابع لاقتصادية دبي، غرامات مالية على تسع منشآت تجارية لاستغلالها الظروف الراهنة، ورفعها أسعار الكمامات بشكل مبالغ فيه. وأوضحت اقتصادية دبي، في بيان، أمس، أن القائمة تضم خمس صيدليات وشركة توريد ومتجر (سوبرماركت) وشركة تجارية، قامت جميعها بطلب أسعار عالية، بينما المخالفة الأخيرة فكانت بحق مصنع قام ببيع البضائع بأسعار مبالغ فيها من خلال منصات التجارة الإلكترونية.

وأفادت بأن قطاع الرقابة التجارية، تلقى شكاوى من المستهلكين بحق تلك المنشآت جميعها، لافتة إلى أنه للتأكد من ذلك تولى الفريق المختص دراسة الأوضاع عن كثب عن طريق الحملات التفتيشية.

وأكدت اقتصادية دبي أنها قد لا تكتفي بمخالفة منفذ البيع فقط، بل تقوم بتحليل أسباب ومصادر رفع الأسعار، وتعمل على الحد منها، مشيرة إلى أنه في حال تكرار المخالفة، تلجأ إلى مضاعفة قيمة الغرامة المالية، وقد تصل العقوبات إلى حد إغلاق المنشأة.