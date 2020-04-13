«الاتحاد لائتمان الصادرات» تحمي المُصدرين من مخاطر التخلف عن السداد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، التابعة للحكومة الاتحادية، دعم المصدرين والشركات المحلية التي قد تتعرض لمخاطر عدم سداد المستحقات التجارية، وانقطاع سلاسل التوريد، بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد، وذلك من خلال تقديم مجموعة واسعة من الحلول التي من شأنها أن تساعد هذه الشركات على تخطي هذه الأوقات الاقتصادية العصيبة.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأنها تقدم ضمانات وحلولاً تأمينية تسهم في الحد من المخاطر التجارية والسياسية التي قد تواجهها الشركات المحلية، وبالتالي مساعدتها على تجاوز أزمة الانتشار العالمي للفيروس.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ماسيمو فالسيوني، إن الشركة تمتلك المعرفة والخبرات التي تؤهلها لدعم الشركات الإماراتية.وأضاف: «منذ عام 2018، نجحت الشركة في عقد شراكات استراتيجية مع العديد من البنوك والوسطاء لدعم الشركات الإماراتية في حماية مستحقاتها التجارية».

وتابع: «بالنسبة للمصدرين والشركات التي تشعر بالقلق حول مخاطر تأخر أو تعثر استلام مستحقاتها، فإن (الاتحاد لائتمان الصادرات) تقدم حلول حماية ائتمان الصادرات التي تساعدها في الحد من المخاطر».