«فلاي دبي» تنقل 2800 مسافر من الإمارات خلال 20 يوماً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت شركة «فلاي دبي» دعمها المستمر للحكومات والسلطات المختصة وعبر شبكتها المتنامية من خلال جهودها ومساعدتها على اتخاذ الترتيبات اللازمة لمواطنيهم للعودة إلى ديارهم، مشيرة إلى أنها شغّلت 23 رحلة عودة إلى دول مختلفة تقل أكثر من 2800 مسافر من الإمارات خلال 20 يوماً من الفترة بين 19 مارس الماضي والثامن من أبريل الجاري.

وأوضحت الشركة في بيان أمس، أنه تم تشغيل رحلات العودة إلى كل من أفغانستان وكرواتيا ومصر وإيران وروسيا والسودان وأرض الصومال وتايلاند، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للطيران المدني وسلطات الطيران المدني في الدول المعنية ووزارات الخارجية.

وأضافت أن هذه الرحلات نقلت انطلاقاً من المبنى (رقم 2) بمطار دبي الدولي فقط المسافرين إلى الخارج من دولة الإمارات، بينما يسمح للمواطنين الإماراتيين بالسفر على رحلات العودة إلى الدولة.

وأشارت الناقلة إلى أنها قامت أيضاً مع هذه الرحلات بشحن البضائع الأساسية في عنبر الشحن للطائرة وفي الاتجاهين، بهدف دعم التجارة ونقل الإمدادات الطبية عبر شبكتها خلال هذه الأوقات غير المسبوقة.

وذكرت أنها ستشغل ما يصل إلى 10 رحلات عودة أخرى خلال الأسبوع المقبل، فيما ستواصل التنسيق بشكل وثيق مع السلطات لإعادة المواطنين الإماراتيين مجاناً.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، حمد عبيدالله: «ندرك حجم التحديات التي نواجهها جميعاً في التعامل مع وباء (كورونا) وتأثيره ليس فقط على صناعتنا، لكن على حياتنا ككل».

وأضاف أن «الشركة اختارت أن تظل مركزة على كيفية المساهمة في تخفيف الضغط، وتمكين حركة السلع الأساسية إلى حيث تكون هناك حاجة إليها وإعادة الناس إلى أوطانهم حيثما أمكن ذلك»، مؤكداً الالتزام بدعم طلبات الحكومات لتشغيل رحلات الإعادة إلى مواطنيها.

وتابع عبيدالله: «نتطلع إلى استئناف عملياتنا عندما يحين الوقت المناسب، ونعمل عن كثب مع السلطات، إذ تبقى سلامة مسافرينا وجميع أفراد عائلة (فلاي دبي) على رأس أولوياتنا دائماً».

وأكد أن «فلاي دبي» تتبع التوجيهات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية المحلية، لافتاً إلى أن الناقلة تتبنى عمليات تنظيف وتطهير عميقة شاملة لجميع طائراتها.